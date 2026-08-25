„Worldwide Data Intelligence Platform Software 2026 Vendor Assessment" als führender Anbieter ausgezeichnet

BURLINGTON, Massachusetts, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, gab heute bekannt, dass es im IDC MarketScape: „Worldwide Data Intelligence Platform Software 2026 Vendor Assessment" (Dok. #US54118226, August 2026) als „Leader" eingestuft wurde. Der IDC MarketScape bewertet Anbieter hinsichtlich ihrer Fähigkeit, umfassende Data-Intelligence-Funktionen bereitzustellen, darunter Datendefinition, Profilerstellung, Datenqualität, Datenherkunft, Katalogisierung und Datenverwaltung.

Laut IDC überzeugt Precisely in drei Bereichen: Datenqualität als Kernelement der Suite, Location Intelligence und Datenanreicherung sowie eine hybride Ausführungsarchitektur, die Daten dort verarbeitet, wo sie gespeichert sind.

Unternehmen, die KI-Initiativen vorantreiben, benötigen Daten, die KI-Agenten verstehen, denen sie vertrauen und auf deren Basis sie zuverlässig handeln können. Precisely wurde für seine Fähigkeit ausgezeichnet, Organisationen dabei zu unterstützen, KI-fähige Daten in großem Maßstab bereitzustellen – durch die Kombination entscheidender Data-Integrity-Funktionen mit der Expertise und Umsetzungsstärke, die komplexe Unternehmensumgebungen erfordern.

„Unternehmen suchen zunehmend nach Data-Intelligence-Plattformen, die eine zuverlässige Grundlage für KI, Analysen und Geschäftsabläufe bieten", sagte Stewart Bond, Research Vice President für Data Intelligence und Integrationssoftware bei IDC. „Die Stärken von Precisely in den Bereichen Datenqualität, Governance, Datenanreicherung und Location Intelligence sowie der Fokus auf die Bereitstellung dieser Funktionen in hybriden Umgebungen haben zur Positionierung als Leader in diesem IDC MarketScape Assessment beigetragen."

Laut IDC MarketScape umfassen die wichtigsten Stärken von Precisely:

Datenqualität als Kern der Suite: Datenqualität ist natives geistiges Eigentum, das auf jahrzehntelanger Erfahrung basiert und Datenprofiling, Standardisierung, Datenabgleich, Datenbereinigung, Transformation, Datenkorrektur und kontinuierliches Monitoring umfasst. Diese Funktionen werden zunehmend KI-gestützt und autonom, mit Unterstützung für Regelgestaltung und Transformation, die den manuellen Aufwand reduzieren und die Qualifikationsanforderungen für die Pflege vertrauenswürdiger Daten senken. Da Datenqualität als interoperabler Service auf einem gemeinsamen Fundament bereitgestellt wird, sind Qualitätskennzahlen und -bewertungen direkt mit Kataloginhalten, Datenherkunft und Governance-Richtlinien verknüpft – und ermöglichen es Kunden, Datenqualität als Service zu operationalisieren, der sowohl Analysen als auch KI-Readiness unterstützt.

Hybride Ausführungsarchitektur, die Daten dort erreicht, wo sie sich befinden: Ausführungsagenten ermöglichen es der Suite, in hybriden Umgebungen auf Daten zuzugreifen, einschließlich Cloud-Datenplattformen, privater Cloud, On-Premises-Systemen sowie anspruchsvoller Mainframe- und Legacy-Quellen. Die Verarbeitung erfolgt in oder in der Nähe der Kundenumgebung, während die Steuerungsebene eine verwaltete SaaS-Erfahrung bleibt, sodass Organisationen sensible Daten hinter ihrer Firewall behalten können. Diese Flexibilität, kombiniert mit einer Erfahrung in Mainframe- und Legacy-Daten, macht Precisely gut geeignet für komplexe IT-Landschaften und für stark regulierte Branchen, in denen Datenverwaltung und -kontrolle von größter Bedeutung sind.

Location Intelligence und Anreicherung: Precisely ergänzt die Suite mit etablierten Adressvalidierungs- und Geokodierungsfähigkeiten, kombiniert mit einem umfangreichen Portfolio proprietärer Anreicherungsdatensätze, die Grenzen, Demografie, Orte, Eigenschaften, Risiken und Straßen abdecken, die über das Data Link-Programm miteinander und mit anderen führenden Anbietern verknüpft sind. Diese Geospatial-Kontextschicht aus der realen Welt ist unter Daten-Intelligence-Plattformen selten und wird über einen robusten Datenkatalog mit umfassender Metadatenkonnektivität, intuitiver Suche und Erkennung, KI-gesteuerter Automatisierung der Klassifizierung und Kennzeichnung sowie einer benutzerfreundlichen, geschäftsorientierten Erfahrung zugänglich gemacht. Kunden adaptieren Location Intelligence und Anreicherung häufig zuerst und erweitern dann Governance und Qualität über den gemeinsamen Katalog, was Precisely einen natürlichen Einstiegspunkt und einen Expansionspfad bietet, den reine Metadatenplattformen nicht haben.

Der Bericht würdigte Precisely zudem als „ideale Lösung für Unternehmen, die Datenqualität mit proprietärer Location Intelligence und Datenanreicherung vereinen möchten, um ihren Daten einen realitätsnahen Kontext zu verleihen sowie für Teams, die KI- und Analyseinitiativen verfolgen, die eine kontrollierte, erklärbare KI erfordern – ermöglicht durch einen Fabric-Ansatz, der Wahlfreiheit, Kontrolle und Vertrauen bietet".