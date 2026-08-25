Emperor Metals entdeckt mächtige High-Grade-Zone!

Emperor Metals (CSE: AUOZ; WKN: A3CWE6) meldet einmal mehr starke Analyseergebnisse aus der laufenden Explorationskampagne auf dem Duquesne West Projekt in Québec. Ein hochgradiger Abschnitt von 20,1 Metern mit 5,0 g/t Gold belegt das Potenzial, historisch wenig beachtete Zonen des Projekts in profitable Bereiche umzuwandeln. Die stetig wachsende Datengrundlage ist ein zentraler Baustein für die geplante erste wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) des Projekts.

Starke Bohrresultate erweitern das Ressourcenmodell

Das umfangreiche Explorationsprogramm kombiniert über 20.000 Meter an neuen Bohrungen mit der gezielten Neubeprobung von rund 8.000 Metern an historischen Bohrkernen. Diese Gesamtdatenbank von über 28.000 Metern schließt gezielt Lücken im bisherigen Modell, da frühere Bohrungen oft mehr als 100 Meter auseinanderlagen. Für knapp die Hälfte der Arbeiten liegen nun Ergebnisse vor, die folgende Highlights umfassen:

Bohrloch DQ26-46: 20,1 Meter mit 5,0 g/t Gold (ab einer Bohrtiefe von 436 Metern).

Weitere Abschnitte: 12,4 Meter mit 1,6 g/t Gold.

Historischer Kern: 3,0 Meter mit 2,7 g/t Gold (aus bislang unbeprobten Zonen, was auf bisher unerkannte Mineralisierungen hindeutet).

CEO John Florek betont die enorme Mächtigkeit und Kontinuität der angetroffenen Mineralisierung. Durch das stark verbesserte strukturelle Verständnis könne Emperor Metals diese permeablen Zonen nun gezielter ansteuern, um zusätzliche Unzen innerhalb und außerhalb der aktuellen Ressource nachzuweisen, führt er weiter aus.

Freies Gold und maschinelles Lernen als Katalysatoren

Ein besonderer Mehrwert für Investoren ist die erstmalige Identifizierung von freiem Gold im System – ein Merkmal, das bei früheren Explorationsarbeiten übersehen wurde. Zudem bieten die breiten, homogenen Mineralisierungslinsen erhebliche bergbauliche Vorteile, da sie bei einem späteren Abbau potenziell die Verwässerung minimieren und die Effizienz steigern.

Das Duquesne West Projekt liegt im renommierten Abitibi-Grünsteingürtel und beherbergt bereits eine vermutete Ressource von 1,46 Millionen Unzen Gold (bei durchschnittlich 1,69 g/t Gold), basierend auf kombinierten Tagebau- und Untertage-Szenarien. Um das volle Potenzial des geologischen Modells auszuschöpfen, setzt Emperor Metals erfolgreich auf Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Diese innovativen Methoden haben bereits neue Goldtrends aufgedeckt. Ziel der aktuellen Infill-Bohrungen ist es, weite Teile der Ressource in die höherwertige Kategorie "Indicated" (angezeigt) hochzustufen und das Projekt zügig in Richtung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie voranzutreiben.

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