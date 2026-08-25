🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Das Deutschland-Comeback

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ifo-Boom: Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie lange nicht

    Deutschlands Wirtschaft zeigt nach langer Stagnation deutliche Erholungszeichen. Höheres Wachstum im zweiten Quartal und ein spürbar verbesserter Geschäftsausblick verfestigen die Hoffnung auf ein dauerhaftes Plus.

    Das Deutschland-Comeback - Ifo-Boom: Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie lange nicht
    Foto: Jochen Tack - Jochen Tack

    Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland hat im zweiten Quartal spürbarer zugelegt als zunächst angenommen. Nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0,3 Prozent. Erste Schätzungen waren noch von einem Zuwachs um 0,2 Prozent ausgegangen.

    Auslöser für diesen positiven Impuls war allen voran eine starke Entwicklung im Außenhandel, der netto 0,2 Prozentpunkte zum Ergebnis beisteuerte. Damit verzeichnet die hiesige Wirtschaft erstmals seit dem Ende der Pandemie wieder drei Quartale mit durchgehendem Zuwachs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    28.908,53€
    Basispreis
    26,36
    Ask
    × 9,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.532,15€
    Basispreis
    27,55
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel dazu stieg die Stimmung in den Führungsetagen spürbar an. Der Erwartungsindex des ifo Instituts sprang am Dienstag überraschend stark auf 89.1 Punkte und übertraf damit die Prognosen von Fachleuten deutlich. Unternehmenslenker äußerten sich sowohl mit den laufenden Geschäften als auch mit den Ausblicken auf die kommenden Monate erheblich zufriedener.

    "Die Beurteilung der aktuellen Lage fällt so positiv aus wie zuletzt Anfang 2024", kommentiert Deutsche-Bank-Ökonom Marc Schattenberg. "Auch die Geschäftserwartungen haben weiter angezogen. Das sind ermutigende Signale für das laufende dritte Quartal."

    Der Aufschwung wird von mehreren Schlüsselsektoren getragen. Hohe staatliche Investitionen in die Verteidigung haben die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gehoben.

    An der Börse spiegelte sich dieser Trend wider: Der Leitindex DAX erreichte im August ein neues Rekordhoch.

    Vor diesem Hintergrund korrigierten Forschungsinstitute ihre Jahresprognosen nach oben. Die KfW hebt ihre Wachstumserwartung für das laufende Jahr von 0,7 auf 1,1 Prozent an. Ökonomen verweisen dabei auf spürbare Impulse durch staatliche Ausgabenprogramme. Für die kommenden Jahre wird mit einer weiteren Beschleunigung des Tempos gerechnet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 26.263PKT auf Ariva Indikation (25. August 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27576,36Pkt, was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Das Deutschland-Comeback Ifo-Boom: Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie lange nicht Deutschlands Wirtschaft zeigt nach langer Stagnation deutliche Erholungszeichen. Höheres Wachstum im zweiten Quartal und ein spürbar verbesserter Geschäftsausblick verfestigen die Hoffnung auf ein dauerhaftes Plus.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     