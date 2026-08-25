Ifo-Boom: Stimmung in der deutschen Wirtschaft so gut wie lange nicht

Auslöser für diesen positiven Impuls war allen voran eine starke Entwicklung im Außenhandel, der netto 0,2 Prozentpunkte zum Ergebnis beisteuerte. Damit verzeichnet die hiesige Wirtschaft erstmals seit dem Ende der Pandemie wieder drei Quartale mit durchgehendem Zuwachs.

Die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland hat im zweiten Quartal spürbarer zugelegt als zunächst angenommen. Nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0,3 Prozent. Erste Schätzungen waren noch von einem Zuwachs um 0,2 Prozent ausgegangen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Parallel dazu stieg die Stimmung in den Führungsetagen spürbar an. Der Erwartungsindex des ifo Instituts sprang am Dienstag überraschend stark auf 89.1 Punkte und übertraf damit die Prognosen von Fachleuten deutlich. Unternehmenslenker äußerten sich sowohl mit den laufenden Geschäften als auch mit den Ausblicken auf die kommenden Monate erheblich zufriedener.

"Die Beurteilung der aktuellen Lage fällt so positiv aus wie zuletzt Anfang 2024", kommentiert Deutsche-Bank-Ökonom Marc Schattenberg. "Auch die Geschäftserwartungen haben weiter angezogen. Das sind ermutigende Signale für das laufende dritte Quartal."

Der Aufschwung wird von mehreren Schlüsselsektoren getragen. Hohe staatliche Investitionen in die Verteidigung haben die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gehoben.

An der Börse spiegelte sich dieser Trend wider: Der Leitindex DAX erreichte im August ein neues Rekordhoch.

Vor diesem Hintergrund korrigierten Forschungsinstitute ihre Jahresprognosen nach oben. Die KfW hebt ihre Wachstumserwartung für das laufende Jahr von 0,7 auf 1,1 Prozent an. Ökonomen verweisen dabei auf spürbare Impulse durch staatliche Ausgabenprogramme. Für die kommenden Jahre wird mit einer weiteren Beschleunigung des Tempos gerechnet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,56 % und einem Kurs von 26.263PKT auf Ariva Indikation (25. August 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.





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