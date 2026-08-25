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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 25.08.2026 - 10.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume fordert bei VW weniger Komplexität und Kosten
    • VW-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werke ab
    • Siemens Energy prüft Verkauf von Dampfturbinen
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 25.08.2026 - 10.00 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    VW-Chef Blume: Müssen Kosten senken

    WOLFSBURG - VW-Chef Oliver Blume hat gegenüber der Belegschaft die Notwendigkeit weiterer Sparmaßnahmen betont. "Wir müssen Komplexität reduzieren, unsere Strukturen konsequent verschlanken und Kosten senken", sagte Blume in seiner Rede bei der Betriebsversammlung im Wolfsburger Werk. Das Treffen in der Konzernzentrale war Auftakt für eine Serie von Versammlungen an mehreren VW-Standorten, bei denen der Vorstand der Belegschaft Rede und Antwort stehen soll.

    Kreise/VW-Betriebsratschefin: Vertrauen in Vorstand ist beschädigt

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    WOLFSBURG - VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat den Konzernvorstand um Oliver Blume bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg scharf kritisiert. Das Vertrauen insbesondere in Blume sei beschädigt, sagte Cavallo nach Angaben aus Teilnehmerkreisen im Stammwerk. "Mit einem CEO, der seinen Leuten nicht sagt, was ist, lässt sich nicht arbeiten", sagte Cavallo mit Blick auf die bisherige Kommunikation rund um geplante Sparmaßnahmen.

    VW-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab

    HANNOVER - Die Volkswagen -Betriebsratschefin Daniela Cavallo hat sich klar gegen Entlassungen und Werksschließungen bei VW ausgesprochen. "Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen definitiv aus", sagte die Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsitzende am Montagabend nach einem Treffen mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) im VW-Nutzfahrzeugwerk Hannover. Auch Werksschließungen seien "für uns keine Option".

    Kreise: Siemens Energy bereitet möglichen Verkauf von Dampfturbinen-Geschäft vor

    MÜNCHEN - Der Energiekonzern Siemens Energy treibt offenbar die Vorbereitungen für einen möglichen Verkauf seines Dampfturbinengeschäfts voran. So beauftragte das Unternehmen die US-Bank Goldman Sachs zur Unterstützung, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Auf einer Sitzung am heutigen Dienstag will der Aufsichtsrat demzufolge über das weitere Vorgehen bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils des Geschäftsbereichs, der zur Sparte "Transformation of Industry" gehört, entscheiden. Die Aktie legte im frühen Dienstaghandel um gut ein Prozent zu, was einen der vorderen Plätze im Dax bedeutete.

    ROUNDUP: Etwa jeder zwölfte Fernzug ganz oder teilweise ausgefallen

    BERLIN - Im ersten Halbjahr ist fast jeder zwölfte Fernzug (acht Prozent) bei der Deutschen Bahn ganz oder zumindest auf einem Teil der Strecke ausgefallen. Das waren drei Prozentpunkte mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres und der zweithöchste Stand seit 2019. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Gerresheimer verliert seinen Interimschef vorzeitig - Aktie verliert

    DÜSSELDORF - Der Verpackungshersteller Gerresheimer verliert seinen Übergangschef etwas früher als geplant. "Uwe Röhrhoff hat sein Mandat als Interim-CEO der Gerresheimer AG auf eigenen Wunsch beendet", teilte der Konzern am Montagabend mit. Röhrhoff, der bereits die Geschicke des Unternehmens von 2010 bis 2017 geleitet hatte, übernahm den Posten als Vorstandsvorsitzenden erneut im vergangenen November. Sein Vertrag lief noch bis Oktober. Seine Aufgaben sollen nun erst einmal Finanzchef Wolf Lehmann und Vorstandsmitglied Achim Schalk übernehmen, hieß es. Die Aktie verlor im frühen Handel deutlich mit Minus 6,5 Prozent.

    Weniger Fluggäste - Flughafenverband senkt Prognose

    BERLIN - Der Flughafenverband ADV senkt seine Erwartungen und geht nun davon aus, dass im laufenden Jahr weniger Passagiere die deutschen Flughäfen nutzen werden als noch vor einem Jahr. Der Verband hatte seine Schätzung bereits im April nach unten korrigiert. Zu Jahresbeginn hatte der ADV noch prognostiziert, dass die Zahl der Fluggäste in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent steigen könnte.

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    Weitere Meldungen

    -USA wollen Einnahmequellen des Irans trockenlegen
    -DZ Bank schraubt nach Halbjahresrekord Erwartungen nach oben -Boomender Fondsabsatz: Dekabank hebt Gewinnprognose an -Lies sieht Werksschließungen bei VW weiter kritisch
    -ROUNDUP: Girocard mit Rekordzahlen - kontaktlos boomt -Reederei MSC nimmt Fahrten durch den Suezkanal teilweise wieder auf -Linksfraktionschefin sieht in VW-Krise Regierung gefordert -Gewerkschaft: Regierung muss mehr für Erhalt von Industriejobs tun°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 73,20 auf Tradegate (25. August 2026, 15:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,11 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,47 %/+65,57 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwachen Perspektiven der VW-Vorzugsaktie angesichts wachsender chinesischer Konkurrenz, unklarer Konzernziele und möglicher Werksschließungen sowie Verkäufe von Beteiligungen. Diskutiert werden Gewinne von rund 4–6,7 Mrd. Euro, eine mögliche staatliche Stützung und die Frage, ob dies bereits im Kurs eingepreist ist. Anleger erwägen Short-Positionen, Optionen oder Zertifikate, einen möglichen Boden sowie Vorzugs- gegenüber Stammaktien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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