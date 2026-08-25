Ölpreise weiten Verluste deutlich aus - Brent-Öl unter 90 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag trotz der Drohung von US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran deutlich gefallen. Nachdem es im frühen Handel mit den Notierungen nur leicht nach unten gegangen war, bauten sie die Verluste im Tagesverlauf kräftig aus. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 89,18 US-Dollar gehandelt und damit mehr als drei Prozent niedriger als am Vortag.

Nach einem deutlichen Preisanstieg in der vergangenen Woche zeigt sich seit Montag eine Gegenbewegung am Ölmarkt. Eine mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent lieferte am Montagabend keine konkreten Maßnahmen, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen das Land gesprochen und damit gedroht, den Iran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.