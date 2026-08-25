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    Private Assets: Halbjahreszahlen 2026 – alle wichtigen Details

    Trotz herausforderndem Umfeld verzeichnete das Unternehmen im ersten Halbjahr 2026 deutlich steigende Umsätze und eine spürbare Ergebnisverbesserung, bleibt aber noch in der Verlustzone.

    Private Assets: Halbjahreszahlen 2026 – alle wichtigen Details
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr 2026 um 18,9 % auf 90,1 Mio. Euro (H1 2025: 75,7 Mio. Euro).
    • Das EBITDA verbesserte sich auf -0,9 Mio. Euro nach -1,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das EBIT lag bei -4,9 Mio. Euro.
    • Das Konzernergebnis blieb negativ, verbesserte sich jedoch leicht auf -6,4 Mio. Euro (H1 2025: -6,7 Mio. Euro).
    • Die Bilanzsumme erhöhte sich auf 107,5 Mio. Euro, während die Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2026 bei 13,7 % lag (Vorjahr: 14,6 %).
    • Das operative Geschäft wurde durch ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, Investitionszurückhaltung, Projektverschiebungen und Unterauslastung im Segment Automation & Technology belastet.
    • Positive Impulse kamen aus dem Segment Industrial, der planmäßigen Integration der TAM Groupe sowie einem gestiegenen Auftragseingang und hohen Auftragsbestand; Restrukturierungs-, Effizienz- und Akquisitionsmaßnahmen werden fortgeführt.







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