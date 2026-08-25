Bessents Milliarden-Manöver am Anleihemarkt kassiert eine brutale Ansage

Der Zeitpunkt seiner Kritik ist heikel. Das US-Finanzministerium hatte die Rückkäufe langlaufender Staatsanleihen kurz nach dem Anstieg der Rendite 30-jähriger Treasuries auf ein 19-Jahres-Hoch verdoppelt. Zunächst funktionierte das Manöver: Die Renditen fielen innerhalb weniger Minuten. Doch schon am folgenden Nachmittag lagen sie laut Druckenmiller wieder über dem Ausgangsniveau. Sein Urteil: "Das Urteil des Marktes war schnell und richtig: Dies war kein Liquiditätsmanagement, sondern Kurssteuerung — und ein weitaus größerer Fehler, als 4 Milliarden US-Dollar vermuten lassen."

Stanley Druckenmiller zerlegt den Versuch des US-Finanzministeriums, die Renditen langlaufender Staatsanleihen mit größeren Rückkäufen zu drücken. "Regierungen, die Preise gegen fundamentale Faktoren verteidigen, verlieren immer", schrieb der milliardenschwere Investor und frühere Mentor von Finanzminister Scott Bessent im Wall Street Journal. "Die einzige Variable ist, wie viel sie ausgeben, bevor sie nachgeben."

Für Druckenmiller liegt das Problem tiefer. Es habe weder gescheiterte Auktionen noch erzwungene Verkäufe oder akute Bilanzprobleme bei Händlern gegeben. Der Markt habe schlicht höhere Renditen verlangt. Genau dieses Signal dürfe Washington nicht künstlich unterdrücken. "Jeder Basispunkt künstlicher Renditeunterdrückung ist eine Subvention für Aufschub", schrieb er.

Dabei geht es um enorme Summen. Die US-Staatsverschuldung hat gerade die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten, das Haushaltsdefizit liegt bei rund 6 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Nettozinskosten sollen 2026 mehr als 1,1 Billionen US-Dollar erreichen und damit sogar den Verteidigungshaushalt übersteigen.

Statt die Renditen mit Rückkäufen zu beeinflussen, fordert Druckenmiller eine glaubwürdige Senkung des Primärdefizits. "Ein glaubwürdiges Fiskalpaket würde für das lange Ende der Zinskurve mehr bewirken als ein Rückkaufprogramm mit dem 1.000-Fachen dieses Volumens."

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Besondere Schärfe bekommt der Angriff durch die gemeinsame Vergangenheit der beiden. Druckenmiller und Bessent arbeiteten 1992 für George Soros, als dessen Quantum Fund erfolgreich gegen das britische Pfund wettete. Druckenmiller hatte den Trade vorgeschlagen, Bessent lieferte Analysen. Heute versucht ausgerechnet Bessent, einen Markt zu stabilisieren, von dem sein früherer Mentor sagt, Washington solle ihn sprechen lassen. Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen lag am Dienstag wieder bei rund 5,2 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Der RBB Fund Inc Shs F/m US Treasury 30 Year Bond ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 39,21USD auf UTP Consolidated (25. August 2026, 15:30 Uhr) gehandelt.





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