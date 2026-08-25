PayPal-Rallye verpasst? Kein Problem, hier lauert die nächste Mega-Chance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Sezzle

Viele Anlegerinnen und Anleger hatten PayPal nach dem jahrelangen Abwärtstrend der Aktie und rückläufigen Wachstumszahlen bereits abgeschrieben und für gescheitert erklärt – doch wie aus dem Nichts gelang den Anteilen in den vergangenen Wochen eine Rallye von mehr als 50 Prozent. Übernahmegerüchte, zufriedenstellende Quartalszahlen und eine günstige Unternehmensbewertung riefen dann doch zahlreiche Käuferinnen und Käufer auf den Plan.

Mitbewerber Block behauptet sich schon einige Zeit darüber hinaus außerordentlich solide und notiert mit gegenüber dem Jahreswechsel einem Plus von über einem Viertel. Das zeigt, dass sich mit den Anteilen von Finanzdienstleistern und Zahlungsabwicklern trotz wachsendem Wettbewerbsdruck und anhaltend schwacher Verbraucherstimmung gutes Geld verdienen lässt, wenn nur das Timing stimmt.

PayPal verpasst? Jetzt bietet Sezzle starke Rendite-Chancen!

Ein aufstrebender Konkurrent, der noch unter dem Radar vieler Anlegerinnen und Anleger fliegen dürfte, ist Sezzle. Das Unternehmen ist ein schnellwachsender Spezialist für Buy-Now-Pay-Later-Zahlungen (BNPL), bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher Waren kaufen und sie anschließend in mehreren Teilzahlungen begleichen können. Auch hier ist der Wettbewerb in den vergangenen Jahren stark gewachsen, doch Sezzle hat mit der Aufspaltung von Zahlungen in entweder 2 oder 4 zinsfreien Zahlungen mit kurzen Abständen (wenige Wochen) offenbar eine von Konsumentinnen und Konsument stark gefragte Nische gefunden. Für höhere Zahlungsbeträge bietet der Konzern bonitätsabhängige Zahlungsziele an, für die dann Zinsen verlangt werden.

Insgesamt verfügt das Unternehmen inzwischen über 13 Millionen registrierte User. Davon besitzen 854.000 ein Bezahlabonnement, das besondere Angebotskonditionen und Vergünstigungen anbietet. Gleichzeitig wächst das Händlernetzwerk – über 40.000 teilnehmende Shops verzeichnet Sezzle nach eigenen Angaben. Daraus ergibt sich ein schnell wachsendes Geschäftsmodell mit mehreren Einkunftsarten: Zinszahlungen der Kundinnen und Kunden, Zinsen auf die Einlagen sowie margenstarke Erträge aus den Abonnementgebühren. Da die Unternehmensbewertung nach einer Korrektur in den vergangenen Wochen äußerst günstig ist, liegt eine erstklassige Einstiegschance vor – mit dem KO-Zertifikat MR0JC3 lassen sich Erträge von 100 Prozent und mehr erwirtschaften!

Sezzle Chartsignale

Übergeordneter Aufwärtstrend: Seit ihrem Wechsel an die NASDAQ befindet sich die Sezzle-Aktie in einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit hoher Trenddynamik.

Seit ihrem Wechsel an die NASDAQ befindet sich die Sezzle-Aktie in einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung mit hoher Trenddynamik. Korrektiver Abwärtstrend: In den vergangenen Wochen ist es zu einer scharfen Korrektur gekommen, welche überhitzte Zustände der Aktie konsolidiert hat.

In den vergangenen Wochen ist es zu einer scharfen Korrektur gekommen, welche überhitzte Zustände der Aktie konsolidiert hat. Erste Anzeichen für eine Bodenbildung: Im Bereich von 116 US-Dollar ist Sezzle auf Kaufinteresse gestoßen. Hier könnte jetzt eine Erholung der Anteile starten.

Im Bereich von 116 US-Dollar ist Sezzle auf Kaufinteresse gestoßen. Hier könnte jetzt eine Erholung der Anteile starten. Rasche Erholung möglich: Angesichts der hohen Schwankungsbreite sowie der günstigen Unternehmensbewertung ist eine zügige Rückkehr zu alter Stärke möglich.

Sezzle: Die Bullen dürften hier noch lange nicht fertig haben!

Die Börsenhistorie von Sezzle ist noch vergleichsweise jung, der IPO erfolgte rund drei Jahre nach der Unternehmensgründung im Juli 2019 an der Australian Securities Exchange (ASX) zu einem Preis von 1,22 Australischen Dollar (AUD; 0,75 Euro). Im Spätsommer 2023 erfolgte dann der Wechsel an die Technologiebörse Nasdaq. Das hat sich für Anlegerinnen und Anleger ausgezahlt, denn inzwischen ist das Kursniveau dreistellig.

Dazu trug das rasante Unternehmenswachstum bei. Lagen die Erlöse im Geschäftsjahr 2017 noch bei genau 0 US-Dollar kletterten sie in den vergangenen 12 Monaten auf 531,9 Millionen US-Dollar. Profitabel wirtschaftet Sezzle bereits seit dem Geschäftsjahr 2023, als erstmals ein Nettogewinn in Höhe von 7,1 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde. Inzwischen sind es 161,4 Millionen US-Dollar. Angesichts dieser Wachstumszahlen befindet sich die Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Mitte Juli konnten so ein Allzeithoch von 195,71 US-Dollar erreicht werden.

Scharfe Korrektur trotz sehr starker Quartalszahlen

Die Rekordnotierungen konnten allerdings nicht verteidigt werden, nachdem es im Bereich von 190 US-Dollar zu einem großen Doppel-Top gekommen ist. Außerdem stellten die vor drei Wochen vorgelegten Quartalszahlen trotz deutlich übertroffener Erwartungen nicht zufrieden, wodurch es zu beschleunigten Gewinnmitnahmen und einem Earnings-Crash gekommen ist.

Sezzle hatte ein Umsatzwachstum von 51,7 Prozent und übertroffene Gewinnerwartungen präsentiert. Auch die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie wurde angehoben (auf 5,25 US-Dollar für das Gesamtjahr) – allerdings hatten Investoren mit einer noch zuversichtlicheren Guidance gerechnet, die durch die Ankündigung höherer Marketing-Ausgaben aber vereitelt wurde.

Durch den Earnings-Crash wurde die 50-Tage-Linie unterschritten und ein erstes Verkaufssignal aktiviert, welches das Doppel-Top technisch bestätigt hat. Im Bereich von 116 US-Dollar ist es in den vergangenen Tagen aber zu einer Bodenbildung gekommen, die jetzt eine Erholung der Aktie einleiten dürfte, womit die Chancen auf eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends wachsen.

Mit Hebel 2,20 x auf Sezzle Inc MR0JC3 Abstand KO Barriere 33,42 % Laufzeit Open End Mehr erfahren

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Überschaubare Abwärtsrisiken, große Aufwärtschancen

Nach überverkauften Zuständen im Relative-Stärke-Index (RSI) liegen erste bullishe Divergenzen vor. Der RSI hat sich etwas erholen können und suggeriert somit nachlassenden Gegenwind – eine Entwicklung, die sich jetzt auch im Trendstärkeindikator MACD abzeichnet.

Der zeigt weit unter der Nulllinie liegend zwar einen intakten Abwärtstrend der Aktie an, der Sprung über die (rote) Signallinie rückt aber näher. Das zeigt ein Nachlassen des Verkaufsdrucks an und genügt nach starken Abschwungphasen häufig bereits für eine Erholung.

Sollte eine solche jetzt noch nicht einsetzen, bietet die Marke von 100 US-Dollar sowie die knapp darunter verlaufende 200-Tage-Linie zusätzliche Sicherheit. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre hingegen erst für Kurse unter 90 US-Dollar gefährdet. Damit verfügt Sezzle über einen ausreichend großen Risikopuffer, während gleichzeitig das Potenzial zur Oberseite groß ist. Der nächstgelegene Widerstandsbereich ist zwischen 150 und 155 US-Dollar zu finden. Darüber hinaus stellen erst 190 US-Dollar eine weitere Barriere dar. Daraus ergibt sich ein vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis.

Moderate Bewertung, vor allem das PEG überzeugt!

Für ein Unternehmen, das im vergangenen Quartal mit einem Plus von 51,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal eine substanzielle Wachstumsbeschleunigung erfahren hat, ist Sezzle erstaunlich moderat bewertet. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem KGVe von 22,4 bewertet, für 2027 erwarten Analystinnen und Analysten einen Gewinn von 6,65 US-Dollar je Anteil, woraus sich ein KGVe von 17,7 ergibt. Das liegt zwar deutlich über dem Branchendurchschnitt von 11,4, wird aber durch das sehr niedrige Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 0,08 gerechtfertigt – in der Fundamentalanalyse gilt 1,0 oder darunter bereits als günstig.

Das hohe Umsatz- und Gewinnwachstum sind die gegenwärtig gewichtigsten Argumente für die Aktie, denn bei anderen Bewertungskriterien, wie dem EV/EBITDA-, dem Kurs-Buch-Verhältnis oder auch dem Kurs-Cashflow-Verhältnis werden substanzielle Aufschläge fällig. Trotzdem verleiht das Börseninformationsportal SeekingAlpha der Aktie für ihre Bewertung die Schulnote "1". Das geht angesichts des sehr niedrigen PEG in Ordnung und entspricht der Anlagephilosophie von Peter Lynch, die "Wachstum zu einem vernünftigen Preis" bevorzugt.

Die Wall Street wittert großes Aufwärtspotenzial

Trotz der wachsenden Bedeutung des Unternehmens auf dem Markt für Zahlungsanbieter beziehungsweise Spezialisten für BNPL-Zahlungen ist die Coverage der Aktie durch Analystinnen und Analysten bislang noch überschaubar. Insgesamt liegen derzeit 7 Einschätzungen vor. Davon raten 3 zum "Kaufen" sowie 3 weitere zum "Halten" der Anteile, die verbleibende Empfehlung ist eine mit "Übergewichten". Daraus ergibt sich in Summe eine Votum mit "Übergewichten".

Die mittelfristige Upside der Aktie ist laut dem Expertenurteil substanziell. Im Mittel wird ein fairer Wert von 168,00 US-Dollar genannt, was gegenüber dem tagesaktuellen Kurs ein Potenzial von 38,3 Prozent impliziert. Selbst die pessimistischste Einschätzung sieht Sezzle vor einem Anstieg auf 150,00 US-Dollar, während das aktuell höchste Kursziel bei 196,00 US-Dollar und damit knapp unterhalb des im Juli erzielten Allzeithochs von 195,71 US-Dollar liegt.

Sezzle auf einen Blick

ISIN: US78435P1057

US78435P1057 Marktkapitalisierung: 3,97 Milliarden US-Dollar

3,97 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2027: 17,7

17,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 168,00 US-Dollar

168,00 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +38,3 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Buy-Now-Pay-Later-Zahlungen sind ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ziehen sie vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher mit niedriger Bonität an, gleichzeitig erlauben sie die Finanzierung von Konsumausgaben, die ohne gestaffelte Zahlungen nicht möglich wären – Sezzle hat hier einen guten Kompromiss gefunden aus überschaubaren Ausfallrisiken und Zinserträgen bei höheren Zahlungsbeträgen. Dass die Dienstleistung gefragt ist, zeigt die wachsende Kundenzahl sowie die hohe Akzeptanz bei Händlerinnen und Händlern. Weiteres Wachstum ist hier zu erwarten!

Nach der jüngsten Korrektur und den Anzeichen für eine Bodenbildung bietet Sezzle angesichts der nun moderaten Unternehmensbewertung eine hervorragende Einstiegschance. Die können risikoaverse Anlegerinnen und Anleger mit der Aktie selbst nutzen, die Volatilität ist ohnehin überdurchschnittlich hoch.

Wer seine Ertragschancen optimieren möchte, setzt auf das KO-Zertifikat MR0JC3. Dieses ist mit einer KO-Barriere von 81,57 US-Dollar und einem Basispreis von 68,03 US-Dollar ausgestattet. Sollte es zu einem KO-Ergebnis kommen, verfällt MR0JC3 nicht wertlos, sondern bietet einen Restbetrag von 1,16 Euro, was Verlustrisiken begrenzt. Der Hebel liegt bei 2,2. Das ist angesichts der hohen Schwankungsbreite der Aktie völlig ausreichend und führt zu folgendem Auszahlungsprofil:

Doch Vorsicht: Sollten die KO-Barriere oder sogar der Basispreis per Overnight-Gap (Kurslücke) unterschritten werden, kann der Rückzahlungsbetrag auch kleiner ausfallen als 1,16 Euro – bis hin zum Totalverlust! Daher sollte die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden. Sollte die Aktie außerdem anders als erwartet noch keinen Halt finden, ist ein vorzeitiger Verkauf zu erwägen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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