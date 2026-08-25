Börsenstart USA - 25.08. - US Tech 100 stark +0,65 %

Der US 30 steht bei 53.419,57 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: NVIDIA +1,93 %, Merck & Co +1,64 %, Cisco Systems +0,62 %, Boeing +0,51 %, Walmart -1,09 %

Flop-Werte: Nike (B) -3,63 %, Salesforce -1,33 %, Chevron Corporation -1,26 %

Der US Tech 100 steht bei 29.229,94 PKT und gewinnt bisher +0,65 %.

Top-Werte: Marvell Technology +6,59 %, CoreWeave Registered (A) +4,18 %, Lumentum Holdings +3,66 %, Astera Labs +3,38 %, Advanced Micro Devices +3,23 %

Flop-Werte: Intuit -2,56 %, Adobe -2,34 %, Workday (A) -2,16 %, Palo Alto Networks -2,04 %, Copart -1,96 %

Der US 500 bewegt sich bei 7.673,76 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Moderna +10,20 %, Super Micro Computer +7,33 %, Coherent +4,81 %, Dell Technologies Registered (C) +4,18 %, Lumentum Holdings +3,66 %

Flop-Werte: Albemarle -5,93 %, Target -4,88 %, Deckers Outdoor -3,90 %, Dow -3,70 %, Lyondellbasell Industries -3,65 %

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