Humanity führt über questhealth.com die Analyse des biologischen Alters in den USA ein

LONDON, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Humanity Health Inc. („Humanity"), das auf Langlebigkeitsforschung spezialisierte Unternehmen, und Quest Diagnostics (NYSE: DGX) gaben heute bekannt, dass „Humanity Biological Age" – das wissenschaftlich validierte Modell von Humanity zur Bestimmung des biologischen Alters anhand von Laborergebnissen zu Biomarkern – nun erstmals in den Vereinigten Staaten über questhealth.com, die von Verbrauchern initiierte Testplattform von Quest, verfügbar ist.

Personen in den USA können nun die wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse von Humanity Biological Age zu ausgewählten Gesundheitsprofil-Tests hinzufügen, die über die von Quest betriebene Plattform für verbraucherinitiierte Tests erworben wurden.

Kunden haben nun die Möglichkeit, beim Kauf ausgewählter Gesundheitsprofil-Tests auf questhealth.com – darunter das Elite Health Profile, die umfassenden Gesundheitsprofile für Männer und Frauen sowie das Fitness Profile – Elite– das Zusatzmodul „Humanity Biological Age" zu wählen, ohne dass eine zusätzliche Blutentnahme erforderlich ist. Nachdem Kunden in einem der rund 2.000 Patienten-Servicezentren von Quest in den USA eine Probe für ein Gesundheitsprofil abgegeben haben, können sie ihre Laborergebnisse von Quest direkt auf die Plattform von Humanity hochladen. Das „Humanity Biological Age"-Add-on kostet bei questhealth.com 29 USD.

Der „Humanity Biological Age"-Bericht liefert Ihnen anhand Ihrer Laborergebnisse eine wissenschaftlich validierte Messung Ihres biologischen Alters sowie die Altersdifferenz, die aufzeigt, inwieweit diese Schätzung von Ihrem chronologischen Alter abweicht. Für diejenigen, die sich mehr als einmal testen lassen, zeigt er zudem, wie sich diese Differenz im Laufe der Zeit entwickelt. Der Bericht ermittelt, welche Körpersysteme das Ergebnis beeinflussen, darunter das Herz-Kreislauf-System, den Stoffwechsel, die Leber, die Nieren, das Blut, das Immunsystem und Entzündungsprozesse, den Hormonhaushalt sowie die Knochen- und Mineralstoffgesundheit. Jeder dieser Bereiche wird als Anzahl der Jahre angegeben, um die er das biologische Alter erhöht oder verringert. Der Bericht enthält zudem allgemeine Informationen zu Lebensstilmaßnahmen, die mit dem biologischen Alter in Zusammenhang stehen.