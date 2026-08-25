Ray Dalio sagt Anlegern, wie sie ihr Depot jetzt umbauen sollten

Dalio rechnet für das laufende Jahr mit Staatseinnahmen von rund 5,5 Billionen US-Dollar und Ausgaben von etwa 7,5 Billionen US-Dollar. Das Defizit läge damit bei ungefähr zwei Billionen US-Dollar. Hinzu kommen jährliche Zinskosten von rund einer Billion US-Dollar. Besonders problematisch wird die Refinanzierung: Nach seiner Rechnung werden rund zehn Billionen US-Dollar bestehender Schulden fällig. Zusammen mit den Zinsen ergibt sich daraus ein Schuldendienst von etwa elf Billionen US-Dollar – ungefähr doppelt so viel wie die jährlichen Staatseinnahmen.

Ray Dalio warnt in einem Beitrag auf LinkedIn vor einer möglichen US-Schuldenkrise innerhalb der kommenden drei Jahre und rät Anlegern, ihre Portfolios darauf vorzubereiten. Der Gründer von Bridgewater Associates empfiehlt, Anleihen geringer zu gewichten, stattdessen 10 bis 15 Prozent des Portfolios in Gold zu halten und Bitcoin nur als kleine Beimischung zu nutzen. Hintergrund ist die aus seiner Sicht zunehmend kritische Finanzlage der USA.

Für Dalio ist das ein möglicher Wendepunkt. Sollte Washington die Verschuldung nicht in den Griff bekommen, könnten höhere Zinsen oder eine stärkere Monetarisierung der Schulden durch die Notenbank folgen. Genau deshalb sieht er klassische Staatsanleihen kritischer und setzt stärker auf Vermögenswerte, die nicht direkt an die Zahlungsfähigkeit eines Staates gekoppelt sind.

Gold bleibt für ihn dabei die wichtigste Absicherung. Einen Anteil von zehn bis 15 Prozent hält Dalio für sinnvoll. Bitcoin besitzt er nach eigenen Angaben ebenfalls, sieht die Kryptowährung aber ausdrücklich nicht als gleichwertigen Ersatz für Gold. Wegen Risiken bei Datenschutz und möglicher künftiger Bedrohungen durch Quantencomputer bleibt Bitcoin für ihn eine spekulativere Beimischung.

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Auch der Markt liefert Argumente für diese Debatte. Bitcoin notiert zuletzt wieder in Richtung 80.000 US-Dollar, während Gold und Silber ebenfalls zulegen. Geoff Kendrick von Standard Chartered hält sogar ein Bitcoin-Niveau von 100.000 US-Dollar zum Jahresende für möglicherweise zu konservativ.

Dalios eigentliche Botschaft geht jedoch über einzelne Kursziele hinaus. Entscheidend sei die Struktur des Portfolios. Als Ausweg aus der Schuldenproblematik nennt er langfristig ein Haushaltsdefizit von rund drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Dafür müssten sowohl die Ausgaben sinken als auch die Staatseinnahmen steigen. Gelingt das nicht, dürfte der Druck auf Anleihen, Zinsen und den US-Dollar weiter wachsen – und genau darauf richtet Dalio seine Asset-Allokation aus.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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