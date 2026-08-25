Moderna Aktie schießt durch die Decke - 25.08.2026

Mit einer Performance von +10,20 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Moderna Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 131,19€, mit einem Plus von +10,20 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Moderna über einen Zuwachs von +195,28 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Moderna Aktie damit um +113,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +150,85 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Moderna eine positive Entwicklung von +369,35 % erlebt.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +113,94 % 1 Monat +150,85 % 3 Monate +195,28 % 1 Jahr +415,90 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 16:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursperspektiven von Moderna. Diskutiert wird, ob der Bewertungsaufschlag gegenüber BioNTech durch den positiven Phase-3-Erfolg von Intismeran, die Onkologie-Pipeline und künftige Umsatzchancen gerechtfertigt ist oder Moderna überbewertet bleibt. Zudem stehen Short-Interest, mögliche Eindeckungen, hohe institutionelle Besitzquoten sowie Zweifel an deren Datenqualität im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,51 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,28 %. Novavax notiert im Plus, mit +3,82 %. BioNTech legt um +1,70 % zu

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.