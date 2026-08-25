Neue Wachstumsfantasie
BlackBerry hat einen neuen Trumpf: Jetzt geht es um Robotik
BlackBerry war einmal für Handys bekannt. Jetzt setzt der Konzern auf Robotik – und sieht darin einen seiner schnellsten Wachstumstreiber.
- BlackBerry setzt mit QNX verstärkt auf Robotik
- QNX steuert bereits 275 Millionen Fahrzeuge
- Nvidia unterstützt QNX in Robotik und Medizin
- Report: Achtung, Korrektur!
BlackBerry richtet den Blick längst nicht mehr auf Smartphones. Der frühere Handy-Pionier sieht inzwischen vor allem in Robotik ein großes Geschäftspotenzial. Nach Angaben von Konzernchef John Giamatteo zählt der Bereich zu den am schnellsten wachsenden Geschäften innerhalb der Software-Sparte QNX.
QNX erobert die Robotik
QNX ist vor allem für sicherheitskritische Software in der Autoindustrie bekannt. Das Betriebssystem und weitere eingebettete Lösungen steuern unter anderem Funktionen wie Bremssysteme und teilweise automatisiertes Fahren. Laut BlackBerry steckt QNX inzwischen in 275 Millionen Fahrzeugen.
Nun soll die Technologie auch in der Robotik stärker zum Einsatz kommen. Dabei zielt BlackBerry nicht primär auf humanoide Roboter. Giamatteo sieht größere Chancen bei industriellen Anwendungen, etwa in Lagerhäusern, bei Gabelstaplern oder in medizinischen Geräten.
"So begeistert wir auch von der Dynamik der Automobilindustrie und deren Entwicklung sind, stellen diese anderen Anwendungsbereiche rund um Robotik, medizinische Geräte und industrielle Automatisierung eine enorme Wachstumschance dar. Und ich glaube, dass BlackBerry und unser QNX-Portfolio dafür wirklich gut aufgestellt sind", sagte Giamatteo im CNBC-Podcast "The Tech Download".
950 Millionen US-Dollar Auftragsbestand
Wie groß das Robotik-Geschäft bereits ist, verrät BlackBerry nicht. Der Konzern verfügt allerdings über einen QNX-Auftragsbestand von 950 Millionen US-Dollar. Ein Teil davon entfällt laut Giamatteo auf Robotik.
Die BlackBerry-Aktie hat sich in diesem Jahr bereits verdoppelt. Verbesserte Margen und die Rückkehr in die Gewinnzone haben den Kurs beflügelt. Gleichzeitig positioniert sich der Konzern für Zukunftsmärkte wie Robotik und autonomes Fahren – Bereiche, die zunehmend unter dem Begriff "Physische KI" zusammengefasst werden.
Partnerschaft mit Nvidia
Dabei setzt BlackBerry auch auf die Zusammenarbeit mit Nvidia. Im April weitete der Konzern seine Partnerschaft mit dem Chipriesen aus. QNX soll gemeinsam mit Nvidia-Systemen unter anderem in Robotik, Medizintechnik und industriellen Anwendungen eingesetzt werden.
Giamatteo erwartet für die Branche einen tiefgreifenden Wandel. "Die Robotik wird sich grundlegend verändern [...] und wir könnten nicht begeisterter sein über die Chance, die sich uns bietet", sagte der BlackBerry-Chef.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion