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    Stadt Hamburg plant erste grüne Anleihe in Millionenhöhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburg plant Green Bonds für Klimaprojekte
    • Ausgabe grüner Anleihen ab Ende 2026 geplant
    • Anleihen ab 500 Millionen Euro auch privat kaufbar
    Stadt Hamburg plant erste grüne Anleihe in Millionenhöhe
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Stadt Hamburg will schon bald Kredite für ausschließlich klimafreundliche Projekte aufnehmen. Diese sogenannten Green Bonds, also grünen Anleihen, sollen helfen, die Klimaziele der Stadt zu erreichen, wie die Finanzbehörde mitteilte. Mit dem geliehenen Geld sollen beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen oder nachhaltige Infrastrukturvorhaben finanziert werden.

    Konkret bedeutet das: Schon Ende 2026 beziehungsweise im ersten Halbjahr 2027 können grüne Wertpapiere der Stadt mit einem festen Zinssatz erworben werden. Pro Anleihe ist ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro geplant. Zwar richte sich das Angebot vor allem an institutionelle Investoren, aber auch Privatanleger könnten diese Wertpapiere über ihre Hausbank kaufen. Zur Höhe der Zinsen gab es zunächst keine Informationen./cgl/DP/stw






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