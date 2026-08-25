Rindfleisch-Krise in den USA: Trump führt Farmer in die nächste Krise

Nun macht ihnen jedoch US-Präsident Donald Trump einen Strich durch die Rechnung, da er angesichts der anstehenden Wahlen mit zusätzlichen Rindfleischimporten die Preise für Verbraucher senken will. Für Millionen amerikanischer Haushalte ist teures Fleisch ein Ärgernis. Und da die USA schlicht zu wenige Rinder haben, sollen nun die Schleusen für ausländische Importe geöffnet werden. Für die Rancher ein Schlag in die Magengrube.

Für Amerikas Rinderhalter hätte sich die Lage kaum stärker drehen können. Nach Jahren voller Krisen, niedriger Margen und schmerzhafter Entscheidungen stehen viele Rancher plötzlich vor der besten Marktsituation seit langer Zeit. Die Preise für Rinder sind auf Rekordniveau, die Nachfrage nach amerikanischem Fleisch bleibt hoch und die knappen Bestände sorgen dafür, dass jeder zusätzliche Bulle und jedes zusätzliche Kalb wertvoll ist.

Die amerikanische Rinderherde ist auf das Niveau der 1950er-Jahre gefallen, obwohl die Bevölkerung der Vereinigten Staaten seitdem um mehr als das Doppelte gewachsen ist. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) umfasste der Bestand an Rindern und Kälbern im Januar gerade noch 86,2 Millionen Tiere, verglichen mit 132 Millionen im Rekordjahr 1975. Der Rückgang ist kein kurzfristiges Phänomen. Über Jahre haben mehrere Belastungsfaktoren die Branche getroffen. Besonders die schweren Dürren in wichtigen Rinderregionen wie Texas, Kansas oder Nebraska setzten den Ranchern zu. Trockene Weiden bedeuteten weniger Futter und steigende Kosten. Gleichzeitig explodierten die Preise für Betriebsmittel, Energie und Futtermittel.

Viele Landwirte standen deshalb vor einer schwierigen Entscheidung: Tiere behalten und auf bessere Zeiten hoffen – oder die Herde verkleinern und sofort Geld verdienen. Zahlreiche Betriebe entschieden sich für den Verkauf, um ihre Kosten zu decken. Das drückte die Bestände immer weiter. Hinzu kommt, dass der Wiederaufbau einer Rinderherde seine Zeit braucht. Eine Kuh bringt in der Regel nur einmal pro Jahr ein Kalb zur Welt. Selbst wenn Rancher heute beginnen, mehr Tiere zurückzuhalten, dauert es mehrere Jahre, bis zusätzliches Fleisch auf dem Markt verfügbar ist.

Nun hatten nach Jahren der Krise viele Viehhalter erstmals wieder eine Chance gesehen, ihre Betriebe wirtschaftlich zu stabilisieren und dank der höheren Einnahmen mit dem Wiederaufbau ihrer Herden beginnen zu können. Doch die Importpläne der US-Regierung sorgen nun für Verunsicherung. Trump kündigte an, für 90 Tage bis zu 300.000 Tonnen Rindfleischimporte ohne zusätzliche Zölle zuzulassen. Nach Angaben des Weißen Hauses soll das importierte Fleisch rund 25 Prozent günstiger verkauft werden als das aktuelle Marktniveau, um die Preise zu senken. Für Verbraucher könnte das kurzfristig Entlastung bringen. Für Rancher bedeutet es jedoch geringere Einnahmen und fehlende Mittel für Investitionen.

Der Grund für Trumps Eingreifen ist die enorme Bedeutung von Rindfleisch für amerikanische Verbraucher. Kein anderes Fleisch steht in den USA so stark für Wohlstand, Tradition und Lebensstil wie das Steak oder der Burger. Rindfleisch gehört fest zur amerikanischen Esskultur, ob bei Grillfesten, an Football-Wochenenden oder in klassischen Restaurants. Entsprechend sensibel reagieren Verbraucher auf steigende Preise. Hackfleisch hat sich in den vergangenen fünf Jahren um etwa 60 Prozent verteuert und kostete zuletzt laut Daten des Bureau of Labor Statistics rund 6,85 US-Dollar je Pfund. Für die Politik ist das problematisch. Gerade vor den Midterm-Wahlen spielen Lebensmittelpreise eine zentrale Rolle bei der Bewertung der Wirtschaftslage durch die Wähler.

Die Rancher befürchten, dass es niedrigere Preise unmöglich machen, Tiere zurückzuhalten und die Herden wieder aufzubauen. Und während sie die leidtragenden sind, können ausländische Fleischkonzerne profitieren. Brasilien und Australien gehören bereits zu den wichtigsten Lieferanten der USA. Besonders gefragt sind magere Fleischabschnitte, die für Hamburger mit amerikanischem Rindfleisch gemischt werden. An den Börsen reagierten brasilianische Fleischproduzenten wie JBS und Minerva positiv auf die Aussicht auf zusätzliche Exporte in den wichtigen US-Markt.

Der Rindfleischmarkt zeigt damit ein klassisches Problem von Rohstoffzyklen: Hohe Preise sind notwendig, um neues Angebot zu schaffen. Werden sie zu früh politisch bekämpft, kann der nächste Angebotsengpass entstehen. Amerikas Rancher haben nach Jahren der Krise endlich wieder Rückenwind. Ob dieser Aufschwung aber stark genug ist, um die Herden wieder aufzubauen, ist jetzt wieder fraglich.

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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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