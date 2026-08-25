Möglicher Anschlag auf Drohnenfabrik verhindert

BRATISLAVA (dpa-AFX) - Die Polizei in der Slowakei hat nach eigenen Angaben einen möglichen Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik verhindert. Ziel der vereitelten Pläne sei ein Produktionswerk für unbemannte Flugobjekte im Osten des EU- und Nato-Mitgliedstaats gewesen, teilten die Behörden bei Facebook mit. Zu den Hintergründen war zunächst nichts bekannt, auch nicht dazu, ob in dem Werk Drohnen für die von Russland angegriffene Ukraine gefertigt werden.

Zwei Beschuldigte seien in der Slowakei festgenommen worden, ein dritter auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Deutschland, hieß es. Ihnen allen drohe eine Anklage wegen Gefährdung der Allgemeinheit. Diese Straftat begeht, wer eine Gefahr für Leib oder Leben einer größeren Zahl von Menschen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß herbeiführt.