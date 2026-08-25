Aktien-ETFs im Schatten von Gold und Bitcoin

25. August 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Während sich die Aktienmärkte bestenfalls seitwärts bewegen, ging es für den Goldpreis zuletzt kräftig nach oben - und erst recht für Bitcoin & Co. Das zeigt sich auch im ETP-Handel. Holger Heinrich von der Baader Bank spricht von einer "schwierigen Woche" für die Börsen. "Sowohl in Amerika als auch in Europa mussten die Aktienmärkte Verluste hinnehmen", bemerkt er. Dennoch meldet er 80 Prozent mehr Käufe als Verkäufe für Aktien-ETFs.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Kaufinteresse an Aktien-ETFs hält an - trotz Auslaufen der Rally. Stark gesucht ist jetzt aber auch wieder alles, was mit Gold oder Kryptowährungen zu tun hat. Ebenfalls wieder mehr im Fokus: Rüstungs-ETFs.

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Der DAX steht am Dienstagmittag bei 26.270 Punkten und damit ein Stück unter seinem jüngsten Allzeithoch. Der Goldpreis ist hingegen in kurzer Zeit von rund 4.000 auf aktuell 4.630 US-Dollar die Feinunze gestiegen.

Bei der ICF Bank geht daher aktuell viel um in Goldminen-ETFs und Gold-ETCs, wie Ivo Orlemann berichtet. "Massiv gekauft" wird der VanEck Gold Miners-ETF (IE00BQQP9F84), sehr gefragt sind außerdem Goldpreis-ETCs mit Währungsabsicherung (XS2183935274) und ohne (IE00B579F325). Auch laut Janis Völker von Lang & Schwarz sind Gold-ETCs wieder beliebt, etwa Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) und iShares Physical Gold (IE00B4ND3602).

"Kein Halten mehr" bei Krypto-ETNs



Für Schlagzeilen sorgen aber vor allem die Kryptowährungen. Der Bitcoin ist nach langer Seitwärtsbewegung um 64.000 US-Dollar auf zuletzt knapp 80.000 US-Dollar gestiegen. Ein Grund: erhoffter politischer Rückenwind nach einem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche. Dazu kam die Ankündigung der US-Regierung, verstärkt eigene Staatsanleihen zurückkaufen zu wollen, um dem rasanten Zinsanstieg entgegenzuwirken.

Bei Lang & Schwarz sind seit Ende vergangener Woche Krypto-ETNs daher wieder "extrem gefragt". "Das geht über alle Währungen und Produkte hinweg. Da gibt es kein Halten mehr", berichtet Völker. Auch Orlemann sieht wieder mehr Interesse - allerdings auf niedrigem Niveau. Beispiele: der Invesco Physical Bitcoin (XS2376095068) und der 21Shares Ethereum Staking (CH0454664027).

Aktien-ETFs: Klarer Kaufüberhang



Im Handel mit World-Aktien sehr beliebt ist Völker zufolge der neue Vanguard FTSE Global All-Cap (IE000CVUM3N6). Der streut besonders stark und bietet Zugang zu Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung. Wie immer gefragt bei der ICF: der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders (NL0011683594). Bei der Baader Bank gekauft im globalen Segment werden unter anderem der aktive ETF Robeco 3D Global Equity (IE000WJ7OF21) und der währungsgesicherte WisdomTree Global Quality Dividend Growth (IE0007M3MLF3). Auf der Verkaufsseite sei insbesondere ein Multifaktor-ETF aufgefallen, der JPM Global Equity Multi-Factor (IE000A9QKUV7).

Im US-Segment kommen derzeit Nebenwerte gut an, wie Heinrich feststellt, etwa mit dem Fidelity US Fundamental Small-Mid Cap (IE000PNL0242). Die ICF-Kundschaft setzt viel auf ein etwas spezielleres Produkt, den Global X Nasdaq 100 Covered Call (IE00BM8R0J59) - mit fast nur Käufen. Der ETF investiert in Nasdaq 100-Unternehmen in Verbindung mit einer Covered-Call-Strategie, also dem Verkauf von Call-Optionen auf den Index und damit der Erzielung von Optionsprämien. Gleichzeitig sind Kursgewinne begrenzt.

Europas Aktien: "Gemischtes Bild"



"Bei europäischen ETFs zeigt sich ein gemischtes Bild", stellt Baader Bank-Händler Heinrich außerdem fest. Gefragt ist etwa der Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG (IE000VCBWFL8), verkauft wird der iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened (DE000A0F5UG3).

Südkorea weit vorne



Der südkoreanische Aktienmarkt hat im weltweiten Vergleich dieses Jahr bislang die beste Entwicklung geliefert, wie Zahlen der ETF-Plattform justETF zeigen. Mit einem Plus von fast 79 Prozent steht er - trotz großer Verluste im Juni und Juli - weit vor den Zweit- und Drittplatzierten Taiwan (63 Prozent) und Polen (30 Prozent), immer gemessen am größten ETF des jeweiligen Index in Euro. Am schlechtesten schneidet Indonesien ab mit einem Minus von 32 Prozent, gefolgt von Indien (minus 9 Prozent) und China (minus 8 Prozent).

Mehr dazu: www.justetf.com



KI unwichtiger, Rüstung wichtiger



Etwas in den Hintergrund getreten ist Lang & Schwarz-Händler Völker zufolge das Thema Künstliche Intelligenz. "Das Interesse ist zwar noch da, aber nicht mehr ganz so groß." Bei der ICF geht noch einiges um im VanEck Semiconductor (IE00BMC38736). Gleichzeitig ist das Thema Rüstung wieder wichtiger. Orlemann meldet regen Handel im WisdomTree Europe Defence (IE0002Y8CX98) und VanEck Defense (IE000YYE6WK5).

Von Anna-Maria Borse, 25. August 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



