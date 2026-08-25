Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im AT 20 am 25.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im AT 20. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im AT 20. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 1
Performance 1M: -18,29 %
Performance 1M: -18,29 %
Lenzing
Tagesperformance: -4,48 %
Tagesperformance: -4,48 %
Platz 2
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 3
Performance 1M: +7,62 %
Performance 1M: +7,62 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
PORR
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
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