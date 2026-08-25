Verbrauchervertrauen trübt sich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,8 Punkte auf 89,40 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Januar. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90,2 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 90,8 auf 90,2 Zähler nach unten revidiert.

Belastet wurde der Indikator durch die verschlechterten Erwartungen. Die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserte sich hingegen./jsl/he



