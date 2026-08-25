Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 5,85 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Barmitteln auf 14,9 Milliarden US-Dollar beläuft

Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 97 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Umlaufs von 120,7 Millionen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ETH legte in der vergangenen Woche um 30 % zu – das ist der größte Wochengewinn seit Mai 2025 und Juli 2021. Auf beide vorangegangenen Fälle folgten anschließend Kursgewinne von +170 % bzw. +167 %.

Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 2.440 US-Dollar pro ETH einem Wert von 12,4 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

Bitmine hält 89 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktgängigen Wertpapiere und die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar, darunter 5,85 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von 308 Millionen US-Dollar sowie sonstige Kryptowährungsbestände

Bitmine wird weiterhin von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren unterstützt – darunter Cathie Wood (ARK), MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee –, um das Ziel des Unternehmens zu fördern, 5 % der ETH-Bestände zu erwerben

NORWALK, Connecticut, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Gesamtwerte der Bitmine-Krypto- , der Barmittel und marktfähigen Wertpapiere sowie der „Moonshots"- -Bestände auf insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar belaufen.

Stand 23. August 2026, 14:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 5.847.611 ETH zu einem Kurs von 2.440 US-Dollar pro ETH zusammen (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 210 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 89 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmittel und marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 308 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus.