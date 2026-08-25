🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24

    Top & Flop

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.220,15€
    Basispreis
    29,12
    Ask
    × 8,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.583,17€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 7,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,56 %.

    Zalando
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,84 %
    Chart Zalando
    ISIN: DE000ZAL1111
    WKN: ZAL111
    Die Zalando Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 3
    Performance 1M: -1,10 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Verkauf des Dampfturbinen-Geschäfts, der den Siemens-Energy-Kurs stützen könnte. Diskutiert werden zudem die Verwendung möglicher Verkaufserlöse von rund 10 Milliarden Euro, der Einfluss von US-Märkten und Fed-Signalen zu KI, Inflation und Technologierisiken sowie die ungewöhnlich hohe Volatilität. Einige erwarten ab Mitte September steigende Kurse, bezweifeln aber Kursziele um 200 Euro. Als mögliche Crash-Ursachen gelten Marktumfeld, Führungsfragen und Kapazitätsengpässe.

    Qiagen
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 4
    Performance 1M: -1,01 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Heidelberg Materials
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,87 %
    Chart Heidelberg Materials
    ISIN: DE0006047004
    WKN: 604700
    Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    RWE
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 6
    Performance 1M: -2,30 %
    Chart RWE
    ISIN: DE0007037129
    WKN: 703712
    Die RWE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 46,38% PUT: 53,62%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -7,25 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Siemens Energy-Aktie im Wert von 50 Euro!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 25.08.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     