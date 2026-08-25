Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Verkauf des Dampfturbinen-Geschäfts, der den Siemens-Energy-Kurs stützen könnte. Diskutiert werden zudem die Verwendung möglicher Verkaufserlöse von rund 10 Milliarden Euro, der Einfluss von US-Märkten und Fed-Signalen zu KI, Inflation und Technologierisiken sowie die ungewöhnlich hohe Volatilität. Einige erwarten ab Mitte September steigende Kurse, bezweifeln aber Kursziele um 200 Euro. Als mögliche Crash-Ursachen gelten Marktumfeld, Führungsfragen und Kapazitätsengpässe.