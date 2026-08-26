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    Zwei Trigger, kaum Puffer

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    Nvidia & Jackson Hole: So wild könnte es für Aktien diese Woche werden

    Zwei Termine können den Markt kräftig bewegen. Die Optionen zeigen bereits, wo Händler mit Ausschlägen rechnen – und wo sie womöglich zu entspannt sind.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Zahlen und Warsh-Rede prägen die Börsenwoche
    • Nvidia steht nach Kursverlusten stark unter Druck
    • Nebenwerte könnten bei Jackson Hole stark schwanken
    • Report: KI braucht Strom
    Zwei Trigger, kaum Puffer - Nvidia & Jackson Hole: So wild könnte es für Aktien diese Woche werden
    Foto: Yuki Iwamura - AP

    Zwei Termine könnten diese Woche über die Richtung des gesamten US-Aktienmarktes entscheiden: Nvidia legt am Mittwoch nach Börsenschluss Zahlen vor, am Freitag spricht Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole. Wie CNBC berichtet, preisen Optionen für den S&P 500 für beide Ereignisse nahezu identische Bewegungen ein – 0,67 Prozent rund um Nvidia und 0,65 Prozent für Jackson Hole. Das zeigt, wie groß der Markt das Risiko inzwischen einschätzt.

    Bei Nvidia ist die Fallhöhe hoch. Die Aktie liegt zweistellig unter ihrem Hoch vom 14. Mai und war bis Dienstag sieben Handelstage in Folge gefallen. Noch unangenehmer für Anleger: Nach den vergangenen vier Quartalsberichten gab die Aktie jeweils nach. Gleichzeitig sind die Erwartungen enorm. Marktbeobachter rechnen mit einem Gewinnwachstum von rund 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gute Zahlen allein könnten deshalb nicht reichen.

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    Das Problem reicht weit über Nvidia hinaus. Der Konzern bleibt der wichtigste Taktgeber des KI-Trades, der den Gesamtmarkt auf Rekordstände getrieben hat. "Das Risiko besteht darin, dass eine große Überraschung Nvidia wieder mit dem Markt koppelt, möglicherweise verstärkt durch eine Enttäuschung durch Warsh am Freitag", schrieb Bank-of-America-Strategin Meriem Hafid. Ein schwacher Nvidia-Ausblick könnte damit schnell auf andere KI- und Technologiewerte durchschlagen.

    Nur zwei Tage später wartet bereits der nächste Test. Anleger hoffen in Jackson Hole auf Hinweise, wie die US-Notenbank mit den stark gestiegenen Anleiherenditen umgehen will. Die Rendite 30-jähriger Treasuries war zuletzt über 5,33 Prozent gestiegen und hatte damit ein Mehrjahrzehnte-Hoch erreicht. Gleichzeitig belastet die Staatsverschuldung von mehr als 40 Billionen US-Dollar den Markt.

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    Besonders interessant ist die Lage bei Nebenwerten. Barclays-Stratege Stefano Pascale weist darauf hin, dass sich der Russell 2000 seit 2018 bei etwa der Hälfte der Jackson-Hole-Termine um mehr als drei Prozent bewegte. Optionen auf den entsprechenden IWM-ETF preisen diesmal dagegen lediglich rund ein Prozent Bewegung ein.

    Damit bekommt die Woche eine ungewöhnlich klare Dramaturgie: Am Mittwoch muss Nvidia beweisen, dass selbst extremes Wachstum die hohen Erwartungen noch schlagen kann. Am Freitag entscheidet Warsh, ob steigende Renditen den Aktienmarkt weiter bremsen. Scheitern beide Tests, könnte aus zwei einzelnen Terminen schnell ein Problem für die gesamte Rallye werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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