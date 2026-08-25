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    Aktien Frankfurt Schluss

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    DAX schleicht sich nach oben – Ermutigende Signale aus der deutschen Wirtschaft

    Eine nach oben revidierte Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft im zweiten Quartal und ein besser als erwarteter ifo-Geschäftsklimaindex sorgten heute für einen positiven zweiten Handelstag der Woche im DAX.

    Die Hoffnung der Investoren auf eine langsame, aber nachhaltige Konjunkturerholung in Deutschland hat neue Nahrung erhalten. Im Kontext der hohen Energiepreise und geopolitischen Unsicherheiten, einhergehend mit der Störung wichtiger Lieferketten, sind das ermutigende Signale. Offen bleibt, wie lange sich die Wirtschaft gegen die negativen Einflussfaktoren behaupten kann oder ob sogar noch etwas Dynamik in den positiven Trend kommt.

    Auf der Habenseite im DAX finden sich heute die Unternehmen aus dem Halbleiter- und Infrastruktursektor wieder. Nachdem sich die Gewinnmitnahmen in diesem Bereich bereits im asiatischen Handel abgeschwächt hatten, schwappte die Schnäppchenjagdstimmung auch auf die europäischen Vertreter über.

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    In den USA sorgten dann besser als erwartete Baugenehmigungen und ADP-Arbeitsmarktdaten für gute Stimmung. Wie in Asien und Europa bleibt auch in New York der Fokus auf den Halbleitersektor gerichtet und löst nach den schwachen Tagen zuvor heute eine kleine Schnäppchenjagd aus. Investoren sehen auf den niedrigeren Kursniveaus wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten. Die KI-Story bleibt also intakt. Die Frage nach der Dynamik in diesem Bereich dürfte morgen Abend durch Nvidia beantwortet werden.

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    Andreas Lipkow
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    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
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    Verfasst von Andreas Lipkow
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