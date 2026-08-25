Nummer 3 oder 4 bei KI weltweit gutes Zwischenziel

NEUHARDENBERG (dpa-AFX) - Deutschland hat aus Sicht von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) Potenzial, bei der Schüsseltechnologie Künstliche Intelligenz aufzuholen. Wildberger sagte bei der Klausurtagung des Kabinetts im Schloss Neuhardenberg in Brandenburg zugleich: "Es geht nicht immer nur darum, die Nummer 1 zu sein." Deutschland sei die drittgrößte Volkswirtschaft: "Ich würde mal sagen, das Ziel, Nummer 3, Nummer 4 zu sein in der Welt, ist auch mal ein gutes Zwischenziel." Die Amerikaner und Chinesen seien enteilt.

Die Chinesen hätten aber auch aufgeholt, sagte Wildberger. Das könne Europa und Deutschland auch gelingen.

Als Chance für eine globale Spitzenposition sieht Wildberger die industrielle KI. Bei den leistungsstärksten KI-Basismodellen der Weltspitze hinke Europa den Vorreitern aus den USA und China hingegen deutlich hinterher.

Gemeint sind die leistungsstärksten, modernsten KI-Modelle. Die Europäische Union will unter anderem mit sogenannten AI-Gigafactories im globalen Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegenüber den USA und China aufholen./hoe/DP/he



