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    Eudia beschleunigt die KI-Transformation in Unternehmen mit Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud

    PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Eudia, die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben in Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit Google bekannt, um neue branchenspezifische KI-Funktionen bei Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud einzuführen.

     

     

    Der Agent von Eudia macht das Fachwissen der führenden Experten eines Unternehmens in den Bereichen Recht, Vertragswesen und Compliance allen Teams im Unternehmen zugänglich. Aufbauend auf dem Agent Development Kit von Google und über MCP verbunden, kombiniert Eudia eine Reihe spezialisierter Agenten mit Digital Twins des bereichsspezifischen institutionellen Wissens, die auf rechtsspezifische Schlussfolgerungen und den Zugriff auf juristische Datenbanken abgestimmt sind. Eudia ermöglicht es Teams aus den Bereichen Recht, Compliance, Beschaffung und Umsatz, Verträge zu entwerfen und zu prüfen, Marketingmaterialien auf Compliance zu prüfen, Risiken über Tausende abgeschlossener Verträge hinweg zu bewerten und Verpflichtungen im gesamten Unternehmensportfolio zu verwalten – und bietet großen Unternehmen damit einen schnelleren Weg zu vertrauenswürdiger, kontrollierter Rechts-KI.

     

    In der Praxis sieht das wie folgt aus: Ein Mitarbeiter fragt Gemini Enterprise: „Wir möchten eine Funktion einführen, die den Standort des Nutzers aus Gerätesignalen ableitet, um die Preisgestaltung zu personalisieren. Entspricht dies unserer Datenschutzrichtlinie und unseren DPA-Verpflichtungen, und welche Landesgesetze gelten, wenn wir die Funktion in Texas, Oregon und Colorado einführen?“ Gemini Enterprise ruft Eudia sicher auf, woraufhin die Plattform die relevanten genehmigten Richtlinien abruft, unternehmensspezifische juristische Argumentation anwendet und eine mit Quellenangaben versehene Antwort liefert, die direkt mit den maßgeblichen Richtlinien und Rechtsdatenbanken verknüpft ist. Wenn die Rechtsabteilung die Richtlinien aktualisiert oder neue Vorschriften oder Gerichtsurteile in Kraft treten, spiegeln zukünftige Antworten automatisch die neuesten Vorgaben wider.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Eudia beschleunigt die KI-Transformation in Unternehmen mit Gemini Enterprise for Legal von Google Cloud PALO ALTO, CA / ACCESS Newswire / 25. August 2026 / Eudia, die Augmented-Intelligence-Plattform für Rechts-, Vertrags- und Compliance-Aufgaben in Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit Google bekannt, um neue branchenspezifische KI-Funktionen …
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