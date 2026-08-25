Verve Group Registered (A): Grünes Licht für Umzug nach Irland
Verve Group Media SE stellt die Weichen für die Zukunft: Der Adtech-Spezialist verlegt seinen Unternehmenssitz von Stockholm nach Dublin und bereitet den Neustart in Irland vor.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Verve Group Media SE hat am 24. August 2026 die Genehmigung des schwedischen Handelsregisteramts (SCRO) erhalten, ihren Sitz von Stockholm nach Dublin, Irland, zu verlegen.
- Die Aktionäre stimmten der Sitzverlegung auf der Hauptversammlung am 5. Juni 2026 zu; der Antrag beim SCRO wurde am 16. Juni 2026 eingereicht.
- Die Sitzverlegung soll voraussichtlich Anfang Oktober 2026 abgeschlossen und die Gesellschaft anschließend beim irischen Companies Registration Office (ICRO) neu registriert werden.
- Nach der Neuregistrierung will Verve die neue irische Registrierungsnummer, eine neue ISIN sowie den ersten Handelstag unter der neuen ISIN bekannt geben.
- Verve ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Mobile Advertising Intelligence und verbindet Werbetreibende mit Publishern; das Unternehmen setzt unter anderem auf KI-gestützte und ID-lose Targeting-Technologien.
- Im Jahr 2025 erzielte Verve einen berichteten Umsatz von 551 Millionen Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 22 Prozent; die Aktien sind derzeit in Frankfurt und Stockholm notiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Verve Group Registered (A) ist am 27.08.2026.
Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4340EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,69 % im Plus.
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