Eric Sprott erhöht seinen Anteil an MAX Power auf 24,35%

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Eric Sprott hat 12.138.548 Optionsscheine von MAX Power ausgeübt, wodurch dem Unternehmen ein Gesamterlös von 6 Millionen Dollar zufloss.

Chad Levesque, Präsident von MAX Power, stellt am Donnerstag, dem 27. August, auf der virtuellen Investorenkonferenz „Clean Energy & Metals“ die Entdeckung von Lawson Natural Hydrogen vor.

Video: The Time is Now

https://youtu.be/TKnEnBEQ0TM

Regina, SK – 25. August 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Eric Sprott über die 2176423 Ontario Ltd. insgesamt 12.138.548 Optionsscheine des Unternehmens ausgeübt hat, die im Rahmen mehrerer Investitionen seit August 2025 ausgegeben wurden, darunter Optionsscheine zu 1,80 Dollar aus einer Privatplatzierung im März 2026. Die Gesamtsumme, die MAX Power aus der Ausübung dieser Optionsscheine erhalten hat, beläuft sich auf 6.004.216,22 Dollar.

Vor der Ausübung hielt Herr Sprott direkt oder indirekt insgesamt 34.984.979 Aktien des Unternehmens, was etwa 19,32 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Nach der am 24. August 2026 abgeschlossenen Ausübung hält Herr Sprott direkt oder indirekt 47.123.527 Aktien, was etwa 24,35 % der 193.505.888 ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens entspricht. Darüber hinaus hält er insgesamt 16.500.000 weitere Optionsscheine.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: „Im Namen des Vorstands danke ich Eric Sprott aufrichtig für die umfangreiche vorzeitige Ausübung seiner Optionsscheine und sein anhaltend starkes Vertrauen in MAX Power. Die vorzeitige Ausübung der Optionsscheine beschleunigt unser Bohrprogramm zur kommerziellen Validierung weiter, wobei in Kürze neue Updates aus dem Feld erwartet werden. Wir liegen vor dem Zeitplan, unterhalb des Budgets und grenzen ein sehr großes System für natürlichen Wasserstoff ab, während wir die erste Lagerstätte im Lawson-Komplex triangulieren.“

MAX Power präsentiert sich auf der „Clean Energy & Metals“

Virtuelle Investorenkonferenz am Donnerstag, 27. August

Chad Levesque, Präsident und Vorstandsmitglied von MAX Power, wird am 27. August 2026 live auf der „Clean Energy & Metals Virtual Investor Conference“ präsentieren, die von VirtualInvestorConferences.com veranstaltet wird.

Es handelt sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Falls Teilnehmer am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Chad Levesque, Präsident von MAX Power, erklärte: „Es ist immer spannend, Investoren die Geschichte von MAX Power Natural Hydrogen zu präsentieren, wie ich es letzte Woche in Houston getan habe, und ich freue mich besonders auf diese Online-Veranstaltung, an der Investoren aus aller Welt teilnehmen werden. Das Lawson-Entdeckungsprojekt gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung, und ich empfehle Investoren, sich vorab anzumelden und diesen Termin in ihrem Kalender zu vermerken: Donnerstag, 27. August, 13:30 – 14:00 Uhr ET.“

Online-Investoren wird empfohlen, sich vorab zu registrieren und den Online-Systemcheck durchzuführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen zur Veranstaltung zu erhalten.

Zeit: Donnerstag, 27. August, 13:30 – 14:00 Uhr ET

Ort: www.virtualinvestorconferences.com

HIER REGISTRIEREN: https://www.virtualinvestorconferences.com/wcc/eh/4814904/lp/5457933/m ...

Verfügbar für Einzelgespräche: 27. August: Vereinbaren Sie Einzelgespräche hier: https://app.axleaccess.com/public/events/643d67cb-dd6b-47ae-80e5-de57c ...

Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com.

Marketingvereinbarung

MAX Power Mining Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß einem zweiten Nachtrag vom 21. August 2026 zu seiner bestehenden Vereinbarung mit Emerging Markets Consulting, LLC („EMC“) vom 29. Dezember 2025, EMC mit der Durchführung einer Marketingkampagne im Bereich der digitalen Kommunikation und des E-Mail-Versands (die „Kampagne“) beauftragt hat, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens vorwiegend in den Vereinigten Staaten im verbleibenden August und September 2026 zu steigern; die Kampagne beginnt sofort.

Als Gegenleistung für die Kampagne hat sich das Unternehmen bereit erklärt, EMC 125.000 US-Dollar (USD) zu zahlen, die bei Unterzeichnung des Nachtrags in voller Höhe fällig sind. EMC hat seinen Sitz in 390 North Orange Avenue, Suite 2300, Orlando, Florida, und sein Geschäftsführer ist James S. Painter. EMC steht in einem Geschäftsverhältnis zu dem Unternehmen auf der Grundlage der Arm’s-Length-Prinzipien, und weder EMC noch seine Geschäftsführer besitzen direkt oder indirekt Wertpapiere des Unternehmens. Die Vergütung von EMC ist ausschließlich in bar zu zahlen, nicht in Wertpapieren des Unternehmens.

Abbildung 1: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (Aug. 2026)

Neueste Videos

Präsident Chad Levesque über die Bedeutung von Lawson

https://youtu.be/wCeFQTKtOuI

Worum geht es bei Natürlichem Wasserstoff:

https://www.youtube.com/watch?v=S0bqqZeIpxc

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Markt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Dokumentation zu Natürlichem Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Informationen“ bezeichnet).

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Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, die für das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit gelten, sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens enthalten, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 1,888EUR auf Tradegate (25. August 2026, 16:45 Uhr) gehandelt.

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