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    DZ BANK stuft FIELMANN AG auf 'Halten'

    DZ BANK stuft FIELMANN AG auf 'Halten'
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    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fielmann von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 51 auf 43 Euro gesenkt. Der Heimatmarkt des Brillenkonzerns wirke als Bremsklotz, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kaufzurückhaltung deutscher Verbraucher habe eine schrittweise Senkung der Unternehmensziele innerhalb von sechs Wochen nach sich gezogen./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:13 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:15 / MESZ


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 39,45EUR auf Tradegate (25. August 2026, 17:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: FIELMANN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m




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