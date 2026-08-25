Sichtbares Gold im Yukon
Forge Resources meldet Bohrerfolg auf Alotta!
Forge Resources beendet das Alotta-Bohrprogramm im Yukon: Sichtbares Gold in der Payoff-Zone und starke Porphyr-Signaturen bei Commission rücken die ausstehenden Laborergebnisse in den Fokus.
Forge Resources (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) hat sein Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Alotta-Projekt im renommierten Dawson Range Gold Belt im Yukon erfolgreich beendet. Die Kampagne umfasste sechs Bohrlöcher über insgesamt 2.792 Meter in den Zonen Severance, Payoff und Commission. Die Bohrausrüstung wurde bereits abgezogen, sämtliche Proben befinden sich zur Analyse bei ALS Laboratories.
Sichtbares Gold in der Payoff-Zone
Ein zentrales Highlight der Kampagne lieferte Bohrloch ALT-26-020 in der Payoff-Zone: Bei 217 Metern Tiefe stieß das Team innerhalb einer intensiv alterierten Porphyr-Struktur auf sichtbares Gold in einer Quarzader. Das Bohrloch wurde gezielt in Richtung des historischen Lochs ALT-23-001 angesetzt, um die Orientierung der mineralisierten Strukturen für kommende Bohrschritte genauer zu definieren.
Über weite Strecken wies das Loch eine durchgehende Alteration sowie Quarz- und Karbonatadern mit Sulfid-Mineralisierungen (Pyrit, Pyrrhotin, Molybdänit und Chalkopyrit) auf.
Porphyr-System mit großer Tiefe in der Commission-Zone
In der Commission-Zone untermauert das Phase-2-Tiefenbohrloch ALT-26-021 das Potenzial für ein großflächiges Porphyr-System:
- Starke Kontinuität: Das Loch wurde rund 400 Meter östlich von ALT-26-018 niedergebracht und bis in eine Tiefe von 651 Metern gebohrt.
- Durchgehende Mineralisierung: Über die gesamte Bohrlochlänge traten porphyrtypische Aderstrukturen sowie eine intensive Alteration auf. Ab 300 Metern Bohrtiefe wurden kontinuierlich Molybdänit- sowie Pyrrhotin-Chalkopyrit-Mineralisierungen beobachtet.
- Offenes Potenzial: Die Bohrung endete bei 651 Metern weiterhin in starkem Quarz-Stockwork und Sheeted Veining – ein klares Signal für ein weitverzweigtes System in der Tiefe.
Mit der Kombination aus oberflächennahem sichtbarem Gold bei Payoff und der durchgehenden Porphyr-Signatur bei Commission zieht Forge-CEO PJ Murphy eine äußerst positive Saisonbilanz. Der nächste entscheidende Kurstreiber für Anleger ist der Eingang und die Veröffentlichung der ausstehenden Laboranalysen.
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