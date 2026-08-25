dpa-AFX Überblick
KONJUNKTUR vom 25.08.2026 - 17.15 Uhr
- Ifo-Geschäftsklima steigt den vierten Monat in Folge
- BIP wächst um 0,3 Prozent im dritten Quartal
- US-Verbrauchervertrauen sinkt auf niedrigsten Stand
ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima steigt 4. Monat in Folge - Zuversicht nimmt zu
MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Dienstag in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft.
GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft wächst stärker - Staat tief im Minus
WIESBADEN - Mit dem dritten Wachstumsquartal in Folge macht die deutsche Wirtschaft Hoffnung auf ein Ende der Konjunkturflaute. Trotz Rückschlägen infolge des Iran-Kriegs legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Das Wachstum fiel damit 0,1 Punkte höher aus als zunächst erwartet.
USA: Verbrauchervertrauen trübt sich ein
WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,8 Punkte auf 89,40 Zähler, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Januar. Volkswirte hatten im Schnitt mit 90,2 Punkte gerechnet. Der Wert für den Vormonat wurde von 90,8 auf 90,2 Zähler nach unten revidiert.
ROUNDUP: Wirtschaft, Klima, Drohnen: Kabinett versucht den Neustart
NEUHARDENBERG - Zum Auftakt der Kabinettsklausur hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) konkrete Konsequenzen aus der Hitzewelle und Dürre dieses Sommers angekündigt. Bei der Tagung auf Schloss Neuhardenberg in Brandenburg würden die zuständigen Minister am Mittwoch zunächst ihre Einschätzung zur aktuellen Lage abgeben, sagte der CDU-Chef. "Wir werden dann daraus auch die Schlussfolgerungen ziehen für die nächsten Kabinettssitzungen mit konkreten Entscheidungen."
Zuckersteuer für mehr Produkte? Streit in Bundesregierung
BERLIN - In der Bundesregierung zeichnet sich ein Streit um die konkrete Ausgestaltung der geplanten Zuckersteuer ab. Wie zuerst die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf ein Papier aus dem Finanzministerium berichtete, gibt es Pläne, dass die geplante Zuckersteuer mehr Produkte betreffen könnte als gedacht. Widerspruch kam vom Agrarministerium. In einem Schreiben heißt es, das "Eckpunktepapier" gehe deutlich über die Empfehlungen einer vom Gesundheitsministerium eingesetzten Kommission hinaus.
Vermittler Pakistan: 'produktive Gespräche' mit dem Iran
ISLAMABAD/TEHERAN - Nach erneuten Gesprächen des Vermittlers Pakistan im Iran zeigt sich Islamabad zuversichtlich. Man habe "sehr positive und produktive Gespräche" mit Irans Präsident Massud Peseschkian geführt, schrieb der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi nach einem Besuch in Teheran auf der Plattform X.
Rund ein Viertel der neuen Auszubildenden hat Abitur
WIESBADEN - Im vergangenen Jahr hatte gut ein Viertel (26 Prozent) der Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Vertrag Hochschul- oder Fachhochschulreife. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Zehn-Jahres-Vergleich sei der Anteil leicht gesunken: 2015 lag er noch bei 28 Prozent.
ROUNDUP: USA wollen Einnahmequellen des Irans trockenlegen
WASHINGTON - In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung Teheran komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent. Der Fokus liege auf digitalen Vermögenswerten, Technologie, Gold, der Luftfahrt und der Schifffahrt. Konkrete Maßnahmen gegen Länder, die Handelspartner Irans sind, nannte er nicht, nachdem im Krieg von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran seit Wochen keine sichtbaren Ergebnisse zu erkennen sind.
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.
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Gold: Es geht inzwischen um mehr als Zinsen und Inflation
Für mich wird die aktuelle Goldbewegung zunehmend interessanter, weil mehrere Entwicklungen gleichzeitig zusammenlaufen:
Die USA brauchen niedrigere Finanzierungskosten, während Staat, KI-Rechenzentren, Energieinfrastruktur und Unternehmen gleichzeitig enorme Mengen Kapital benötigen. Gleichzeitig verhindert die Inflation, dass die Fed die Geldpolitik beliebig lockern kann.
Hinzu kommt ein zweiter, langfristig vermutlich noch wichtigerer Faktor: Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven zunehmend in Gold.
Das betrifft nicht nur die BRICS-Staaten. Laut World Gold Council erwarten 89 % der befragten Zentralbanken steigende weltweite Goldreserven, 45 % wollen ihre eigenen Bestände erhöhen und 74 % rechnen langfristig mit einem geringeren Dollaranteil an den globalen Reserven.
China ist dafür ein gutes Beispiel. Die PBoC kauft seit inzwischen 21 Monaten Gold, während gleichzeitig die chinesischen Bestände an US-Staatsanleihen langfristig zurückgehen. Das bedeutet nicht, dass China oder die BRICS morgen den Dollar abschaffen. Aber bereits eine dauerhafte teilweise Umschichtung gewaltiger Reserven aus Treasuries in Gold erzeugt einen erheblichen zusätzlichen Nachfrageblock.
Damit entsteht für mich folgende Konstellation:
USA brauchen niedrigere Zinsen
→ enorme Kapitalnachfrage durch Staat und KI-Infrastruktur
→ Inflation begrenzt die Fed
→ lange US-Renditen bleiben hoch
→ Vertrauen in Dollar/Treasuries wird stärker hinterfragt
→ Zentralbanken diversifizieren in Gold
→ Gold wird zum Absicherungsinstrument gegen diesen Zielkonflikt.
Besonders auffällig: Gold steigt derzeit trotz sehr hoher US-Nominal- und Realrenditen. Genau das halte ich für wichtig. Gold wird offenbar zunehmend nicht mehr nur als inverse Zinswette gehandelt, sondern auch als Absicherung gegen Fiskal-, Dollar- und Reservevertrauensrisiken.
Fazit: Die BRICS-/Zentralbankkäufe sind kein kurzfristiger Kurstrigger. Sie sind aber ein immer wichtigerer struktureller Unterbau des Goldmarktes. Zusammen mit den Problemen des US-Anleihemarktes könnte genau das erklären, warum Gold inzwischen selbst bei hohen Realzinsen außergewöhnlich stark bleibt.
Also größere Dummschwätzer als Griller und Anleger_2 gibt es meiner Kenntnis nach nirgendwo. Beide sind abgetaucht und Griller hat sich ne andere Grabbelgruppe gesucht.
US-Regierung verkündet verstärkten Kauf von Staatsanleihen – Rendite runter, Aktien und Gold rauf