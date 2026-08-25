Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.642,58USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,42USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,81 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,68USD und verzeichnet ein Minus von -3,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,30USD und verzeichnet ein Minus von -3,15 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.329,50 USD -2,35 % Platin 1.852,00 USD -1,49 % Kupfer London Rolling 14.284,70 USD +0,54 % Aluminium 3.211,52 PKT +0,73 % Erdgas 2,789 USD -0,94 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Minus von -3,15 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.08.26, 17:29 Uhr.