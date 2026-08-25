Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.642,58USD pro Feinunze und notiert damit -0,20 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,42USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,81 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,68USD und verzeichnet ein Minus von -3,00 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,30USD und verzeichnet ein Minus von -3,15 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.329,50USD
|-2,35 %
|Platin
|1.852,00USD
|-1,49 %
|Kupfer London Rolling
|14.284,70USD
|+0,54 %
|Aluminium
|3.211,52PKT
|+0,73 %
|Erdgas
|2,789USD
|-0,94 %
Rohstoff des Tages: Öl (WTI)
Mit einem Tages-Minus von -3,15 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.08.26, 17:29 Uhr.