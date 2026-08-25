DZ Bank senkt Fielmann auf 'Halten' - Fairer Wert 43 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 39,50 auf Tradegate (25. August 2026, 17:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um -1,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,31 Mrd..

Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +26,74 %/+39,42 % bedeutet.