Gold & Bitcoin & Silber Rallye: Ein fatales Signal könnte alles stoppen
Im Fokus stehen die kommenden PCE-Daten, Kevin Warsh und die Fed, die Entwicklungen am US-Anleihemarkt sowie wichtige technische Marken und der Umgang mit bestehenden Positionen.
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