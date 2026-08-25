Nvidia, Jackson Hole & 40 Billionen Schulden: Jetzt wird’s heiß!

Die Erwartungen an den Chiphersteller sind wie immer gewaltig. Die Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Umsatz von 92 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Das ist beinahe doppelt so hoch wie das Unternehmen im Vorjahr bilanziert hat.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es soweit: Das KI-Schwergewicht Nvidia veröffentlicht seine Geschäftszahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der Optionsmarkt erwartet von Nvidia rund um die Zahlen eine Bewegung von etwa 6 Prozent – nach oben oder unten.

Auch die historische durchschnittliche Earnings-Bewegung liegt bei 6,47 Prozent und damit praktisch auf dem Niveau der Erwartungen für Mittwochnacht.

Kann Nvidia noch überraschen? Kann der Chiphersteller den Markt bewegen?

Denn gleichzeitig gehen die Renditen globaler Anleihen durch die Decke. Erwartet uns eine globale Schuldenkrise?

Freitag treffen sich die Zentralbanken in Jackson Hole traditionell zu einem Wirtschaftssymposium. Welches Signal können wir hier erwarten?

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Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 181,6EUR auf Tradegate (25. August 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 190,76 $ , was einem Rückgang von -9,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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