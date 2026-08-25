Börse, Baby!
Nvidia, Jackson Hole & 40 Billionen Schulden: Jetzt wird’s heiß!
Der KI-Gigant muss erneut gigantische Erwartungen erfüllen. Gleichzeitig sorgen steigende Anleiherenditen, 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden und das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole für Nervosität.
- Nvidia muss erneut gigantische Erwartungen erfüllen
- Steigende Anleiherenditen schüren Krisenängste
- Jackson Hole liefert Signale der Notenbanken
- Report: KI braucht Strom
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es soweit: Das KI-Schwergewicht Nvidia veröffentlicht seine Geschäftszahlen.
Die Erwartungen an den Chiphersteller sind wie immer gewaltig. Die Analysten rechnen im Durchschnitt mit einem Umsatz von 92 Milliarden US-Dollar im abgelaufenen Quartal. Das ist beinahe doppelt so hoch wie das Unternehmen im Vorjahr bilanziert hat.
Der Optionsmarkt erwartet von Nvidia rund um die Zahlen eine Bewegung von etwa 6 Prozent – nach oben oder unten.
Auch die historische durchschnittliche Earnings-Bewegung liegt bei 6,47 Prozent und damit praktisch auf dem Niveau der Erwartungen für Mittwochnacht.
Kann Nvidia noch überraschen? Kann der Chiphersteller den Markt bewegen?
Denn gleichzeitig gehen die Renditen globaler Anleihen durch die Decke. Erwartet uns eine globale Schuldenkrise?
Freitag treffen sich die Zentralbanken in Jackson Hole traditionell zu einem Wirtschaftssymposium. Welches Signal können wir hier erwarten?
Antworten gibt es in unserem Podcast Börse, Baby!
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Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 181,6EUR auf Tradegate (25. August 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.