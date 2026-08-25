ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Dax steigt - Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung
- Dax und MDax legen dank guter Konjunkturdaten zu
- Ifo-Geschäftsklima übertrifft die Erwartungen
- Wirtschaft wächst trotz Krisen drei Quartale weiter
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht überwogen. Auch fallende Öl- und Gaspreise verliehen den Aktienbörsen Rückenwind.
Der Dax , der sich am Vortag über 26.000 Punkten behauptet hatte, legte zu Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 26.266,14 Zähler zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite. Für den MDax mit den mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,74 Prozent auf 32.267,44 Punkte hinauf.
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer fiel im August besser aus als von Analysten erwartet. Ökonomen rechnen trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre mit einer Belebung der Wirtschaft. Auch fiel das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal etwas besser aus als in einer ersten Schätzung. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.
"Offensichtlich profitiert die deutsche Wirtschaft von einer deutlich stärkeren Nachfrage aus dem Ausland", kommentierte Volkswirt Ralph Solveen von der Commerzbank die Ifo-Umfrage. Zudem dürfte der Rückenwind von höheren Staatsausgaben in den nächsten Quartalen eher zunehmen.
In den Blick rücken nun allmählich andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und am Freitag die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem jährlichen Notenbanktreffen in Jackson Hole. Vor den Nvidia-Zahlen zur Wochenmitte erholten sich am Dienstag Chipwerte etwas von ihrem schwachen Vortag. So gewannen Infineon und Suss Microtec 1,3 respektive 1,5 Prozent.
Aktien von Siemens Energy stiegen um 2,7 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der Elektrotechnikkonzern die Investmentbank Goldman Sachs beauftragt hat, einen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft vorzubereiten. Die Pläne für einen Verkauf seien nicht neu, die hohen Wertindikationen von über 10 Milliarden Euro dürften den Aktienkurs aber begünstigen, hieß es.
Die Anteile von Adidas und Puma wurden von gesenkten Geschäftsprognosen von Dick's Sporting Goods belastet. Grund ist eine schwache Entwicklung der erst im vergangenen Jahr übernommenen Kette Foot Locker. Adidas und Puma gaben um 1,7 beziehungsweise 1,2 Prozent nach.
Deutz gewannen an der MDax-Spitze gut 11 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF hatten ihre Kursziele für den Motorenhersteller und neuerdings auch im Rüstungsgeschäft tätigen Konzern deutlich erhöht.
Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag moderat im Plus. Außerhalb der Eurozone legten die Leitbörsen in Zürich und London etwas stärker zu. In New York trat der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss auf der Stelle, der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte Gewinne./bek/he
--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,99 % und einem Kurs von 11,51 auf Tradegate (25. August 2026, 17:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -6,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,41 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 304,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +53,96 %/+73,21 % bedeutet.
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Stand der Recherche: 25.08.2026, 07:35 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 24.08.2026 als Gegenprüfung:
https://www.finanzen.at/index/dax
• boerse.de / dpa-AFX – Frankfurter Börsenschluss vom 24.08.2026:
https://www.boerse.de/nachrichten/Aktien-Frankfurt-Schluss-Dax-recht-stabil-zu-Beginn-einer-wegweisenden-Woche/38545645
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung DAX 26.106,60 (−0,11 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-stabil-zu-beginn-einer-12113627
JAHRESBASIS UND MARKEN
• finanzen.net – DAX-Hoch/Tief 2025: H 24.611,25 · T 19.670,88:
https://www.finanzen.net/index/long-dax/hochtief
• tagesschau – Jahresschluss 2025: C 24.490,41:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/marktbericht-dax-kursgewinne-aktien-wallstreet-100.html
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P = (H + T + C) / 3; R1 = 2P − T; S1 = 2P − H; R2/S2 = P ± (H − T); R3/S3 nach Floor-Trader.
USA / VORGABEN
• CNBC – Dow-Schluss 53.417,16 (+0,26 %), S&P-500- und Nasdaq Composite-Schlüsse vom 24.08.2026:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• Nasdaq OMX / MarketScreener – Nasdaq-100-Schluss 29.023,18 (−0,97 %) vom 24.08.2026:
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Google Finance – Gegenprüfung NDX 29.023,18 (−0,97 %):
https://www.google.com/finance/beta/quote/.IXIC:INDEXNASDAQ
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated 90,43 USD (−1,94 %) am 24.08.2026:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• CNBC – Ölpreisreaktion nach Iran-Sanktionen:
https://www.cnbc.com/2026/08/23/stock-market-today-live-updates.html
• TradingEconomics – Brent-Kurs vom 24.08.2026:
https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil
• onvista / dpa-AFX – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://www.onvista.de/news/2026/08-24-tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-0-10-26545972
• Ariva – Tagesvorschau für den 25.08.2026:
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-25-august-2026-12113577
• Conference Board – US-Verbrauchervertrauen am 25.08.2026, 10:00 ET = 16:00 MESZ:
https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence/
• Investing.com – US CB Consumer Confidence am 25.08.2026 um 16:00 MESZ:
https://www.investing.com/economic-calendar/cb-consumer-confidence-48
BESSENT / IRAN
• Bloomberg – Live-Updates zur Pressekonferenz: ca. 60 iranische Einheiten, weitere Finanzinstitution angekündigt:
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-08-24/bessent-news-conference-on-iran-live-updates
• CNN – Einordnung als „warning shot“; keine unmittelbaren großen Sekundärsanktionen benannt:
https://www.cnn.com/2026/08/24/world/live-news/iran-war-trump
• NBC News – Sanktionen zu Shipping, Öl, Krypto, Gold und Luftfahrt; kaum unmittelbare Marktreaktion:
https://www.nbcnews.com/business/economy/bessent-iran-sanctions-d-day-rcna594103
• Politico – „Operation Economic Outcast“ und „warning shot“:
https://www.politico.com/news/2026/08/24/bessent-iran-economy-01047365
• The Hill – ca. 60 Einheiten, Personen und Schiffe; Forderung nach Schließung von Iran-Bank-Melli-Filialen:
https://thehill.com/homenews/administration/6047366-iran-economy-sanctions-bessent-trump/
HINWEISE
• Das Bild nutzt ausschließlich DAX-Xetra-Kassadaten. US- und Ölwerte dienen nur der marktlichen Einordnung.
• Bereiche, Absicherungen, Ziele und Verhältnisse sind Szenarien und keine Orderaufforderung.
• Die drei Tageskerzen sind eine eigene Darstellung auf Basis belegter OHLC-Werte.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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DAX Xetra-Kassa · Mittwoch ca. 07:15 Uhr MESZ · US-Indizes erst im Nachmittagsbild
hier nur Quellen und Hinweise
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DAX DIENSTAG (offizielle Xetra-Kassa, OHLC)
- Eröffnung 26.280,86 · Hoch 26.292,95 · Tief 26.119,54 · Schluss 26.128,36 (−0,80 %)
- Spanne 173,41 Pkt · Schluss bei 5,1 % der Spanne (nah am Tief)
- Quelle: tagesschau/Infront (Xetra) + dpa-AFX-Schlussbericht, Gegencheck finanzen.at
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-unter-druck-12108037
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/schwache-performance-in-frankfurt-dax-fallt-zum-ende-des-dienstagshandels-1036471231
MARKEN FÜR MITTWOCH (Floor-Trader, eigene Berechnung, nur Xetra)
- Eingang: H 26.292,95 · T 26.119,54 · C 26.128,36
- P 26.180 · R1 26.241 · S1 26.068 · R2 26.354 · S2 26.007 · R3 26.414 · S3 25.894
- Jahres-R1 26.177 (Traditional Jahr, Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41)
RAHMEN
- DAX fiel unter die Jahres-R1 26.177 zurück → die Marke wirkt jetzt als Kappe.
- Pivot 26.180 und Jahres-R1 26.177 liegen fast deckungsgleich (Doppelmarke als Widerstand).
- Treiber: Bundes-/Staatsanleihen auf 15-Jahres-Hoch, Brent über 90 USD (Iran), schwache US-Vorgaben.
TERMINE HEUTE (MESZ)
- 08:00 GBR Verbraucherpreise · 09:10 EZB-Chefin Lagarde · 11:00 EUR HICP final
- 20:00 FOMC-Protokoll (Juli-Sitzung 28.–29.07.) — nach EU-Schluss, betrifft Donnerstag
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https://blog.kraken.com/economic-brief/august-12-2026
US-SCHLUSS DIENSTAG (Kontext)
- Dow 53.343,40 (−0,22 %) · S&P 500 7.691,76 (−0,69 %) · Nasdaq-100 29.505,02 (−1,63 %)
https://www.cnbc.com/2026/08/17/stock-market-today-live-updates.html
https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NDX
HINWEISE
- DAX-Standard-Quelle: offizielle Xetra-Kassa der Deutschen Börse (Börse Frankfurt):
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax · https://www.boerse-frankfurt.de/indices/dax
- Kerzen/Marken: eigene Darstellung, nur belegtes OHLC. „Absich." = Absicherung.
- Kein Setup ohne den genannten Auslöser; Ideen nur für die Xetra-Session.
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.