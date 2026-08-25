Maverick startet Bohrprogramm zur Erkundung der Lithium-Pegmatit-Ziele in James Bay

Vancouver, British Columbia – 25. August 2026 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (CSE: CDN) (OTCQB: AXVEF) (FWB: 338B) („CDN Maverick“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen ein neuntägiges Bohrprogramm mittels tragbaren Bohrgeräts in vorrangigen Lithium-Cäsium-Tantal-(„LCT“)-Pegmatit-Zielgebieten in seinen Claim-Gruppen Chabinoche und Nottaway in der Region James Bay in Québec aufnehmen wird. Das Programm ist darauf ausgelegt, physische Grundgebirgsproben unter den Gletscherablagerungen bei Zielen zu entnehmen, die bislang lediglich durch die Interpretation regionaler geologischer, geophysikalischer und geochemischer Daten definiert wurden.

„Die Entdeckung Cisco von Q2 Metals ist ein überzeugendes Beispiel für das Entdeckungspotenzial, das sich aus der systematischen Exploration der Region James Bay ergeben kann. Die Entwicklung von Cisco von vielversprechenden geologischen Anzeichen an der Oberfläche hin zu einer bedeutenden Lithiumentdeckung verdeutlicht, wie wichtig es ist, geologische Signale mit modernen Explorations- und Bohrverfahren weiterzuverfolgen. Unsere Claims Chabinoche befinden sich strategisch günstig in unmittelbarer Nachbarschaft zu Cisco innerhalb des Grünsteingürtels Frotet-Evans, was einen außergewöhnlichen geologischen Kontext für unsere Explorationsstrategie bietet. Wir sind uns zwar bewusst, dass jede Entdeckung auf ihren eigenen geologischen Vorzügen beruhen muss, doch die Nähe zu Cisco und die Ähnlichkeiten in der regionalen Geologie bestärken uns in unserer Ansicht, dass Chabinoche eine gründliche und systematische Bewertung rechtfertigt. Unser Ziel besteht darin, die vielversprechendsten Zielgebiete zu identifizieren und zu priorisieren sowie festzustellen, ob sich die in diesem aufstrebenden Distrikt beobachteten geologischen Merkmale auf unsere Claims erstrecken“, erklärte Sandy MacDougall, Gründer und Executive Chairman.

Highlights des Programms

- Die Probenahmestellen sind auf einem 900 Meter langen Erkundungsraster angeordnet, wobei 68 Probenahmestellen auf beiden Claim-Gruppen geplant sind.

- Das Feldteam wird am 28. August 2026 in das Projektgebiet entsandt.

- Die Zielgebiete wurden entlang der interpretierten südlichen Ausläufer des Grünsteingürtels Frotet-Evans ausgewählt, basierend auf der Zusammenstellung des Unternehmens der Neuinterpretation geologischer und geophysikalischer Datensätze durch Effigis aus dem Jahr 2014, die im Auftrag von SOQUEM Inc. erfolgte.