Der Börsen-Tag
DAX & Co. ziehen davon: Deutsche Indizes schlagen Wall Street klar
Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem DAX, MDAX und SDAX überzeugen, während die US-Indizes nur mit verhaltenen Gewinnen nachziehen.
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wenn auch mit unterschiedlichen Dynamiken. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 0,50 % und steht aktuell bei 26.249,58 Punkten. Damit liegt er im Mittelfeld der heimischen Indizes. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, gewinnt 0,37 % auf 32.242,38 Punkte und bleibt damit etwas hinter dem DAX zurück. Am stärksten zeigt sich heute der Nebenwerteindex SDAX: Er steigt um 0,65 % auf 18.574,83 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, legt um 0,34 % auf 4.050,11 Punkte zu und bewegt sich damit im unteren Bereich der deutschen Kursgewinne. In den USA fallen die Ausschläge bislang deutlich moderater aus. Der US 30, der die großen Standardwerte bündelt, notiert mit einem leichten Plus von 0,05 % bei 53.453,50 Punkten nahezu unverändert. Der breiter gefasste US 500 steigt um 0,10 % auf 7.662,31 Punkte und zeigt damit nur einen geringfügig stärkeren Aufwärtstrend als der US 30. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Aktienindizes heute klar fester als die US-Börsen, wobei insbesondere kleinere und mittelgroße Werte in Form von SDAX und DAX die Nase vorn haben, während die US-Märkte bislang nur verhaltene Gewinne verbuchen.
DAX: Scout24 führt, Siemens Healthineers am EndeIm DAX setzte sich Scout24 mit einem Plus von 4,20 Prozent an die Spitze. Siemens Energy legten 3,11 Prozent zu, während Zalando um 2,61 Prozent stiegen. Auf der Verliererseite gaben Fresenius 1,30 Prozent nach. adidas verloren 1,64 Prozent, Siemens Healthineers büßten 1,76 Prozent ein. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 5,96 Prozentpunkten.
MDAX: Deutz mit zweistelligem KursgewinnDeutz war im MDAX der mit Abstand stärkste Wert und gewann 11,43 Prozent. Kion Group verbesserten sich um 4,62 Prozent, Bilfinger um 2,96 Prozent. Dem standen Verluste bei TKMS von 0,99 Prozent, bei CTS Eventim von 2,88 Prozent und bei Wacker Chemie von 3,27 Prozent gegenüber. Die Differenz zwischen Deutz und Wacker Chemie belief sich auf 14,70 Prozentpunkte.
SDAX: Energiekontor vor Dermapharm und PVA TePlaIm SDAX führten Energiekontor mit einem Plus von 5,46 Prozent. Dermapharm Holding stiegen um 4,87 Prozent, PVA TePla um 3,08 Prozent. Bei den schwächsten Werten verloren STO 1,88 Prozent, ASTA Energy Solutions 2,87 Prozent und OHB 3,18 Prozent. Zwischen Energiekontor und OHB lag eine Spanne von 8,64 Prozentpunkten.
TecDAX: PVA TePla an der SpitzePVA TePla war auch im TecDAX der stärkste Wert und legte 3,08 Prozent zu. Ottobock gewannen 1,85 Prozent, Jenoptik 1,83 Prozent. Auf der Verliererseite standen Eckert & Ziegler mit einem Minus von 1,20 Prozent, Carl Zeiss Meditec mit 1,60 Prozent und Siemens Healthineers mit 1,76 Prozent. Der Abstand zwischen dem Top- und dem Flopwert betrug 4,84 Prozentpunkte.
US 30: Merck & Co vorn, Flopwerte ebenfalls im PlusIm US 30 erzielte Merck & Co mit einem Plus von 2,45 Prozent den höchsten Kursgewinn. Goldman Sachs Group stiegen um 1,18 Prozent, NVIDIA um 1,11 Prozent. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: Goldman Sachs Group gewannen 1,18 Prozent, NVIDIA 1,11 Prozent und Cisco Systems 0,77 Prozent. Damit bezeichnet die Rangliste keine Kursverluste; zwischen dem stärksten und dem schwächsten genannten Wert lagen 1,68 Prozentpunkte.
US 500: Moderna mit kräftigem KurssprungIm US 500 setzte sich Moderna mit einem Plus von 14,39 Prozent deutlich ab. Super Micro Computer gewannen 8,86 Prozent, Robinhood Markets Registered (A) stiegen um 6,32 Prozent. Die schwächsten der aufgeführten Werte lagen ebenfalls im positiven Bereich: Agilent Technologies legten 0,68 Prozent zu, Boston Scientific 0,67 Prozent und Franklin Resources 0,61 Prozent. Zwischen Moderna und Franklin Resources ergab sich damit ein Abstand von 13,78 Prozentpunkten.
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