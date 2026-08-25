MPC Muenchmeyer Petersen Capital: Oceanic Group hebt Prognose 2026 an
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG überrascht mit starken Halbjahreszahlen, hebt ihre Jahresprognose deutlich an und bereitet zugleich eine Umfirmierung vor.
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- Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hebt aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 ihre Prognose für das Gesamtjahr an.
- Die erwarteten Umsatzerlöse steigen auf 50–53 Mio. Euro, nach zuvor 45–50 Mio. Euro.
- Das prognostizierte Ergebnis vor Steuern (EBT) wird auf 30–33 Mio. Euro angehoben, gegenüber bislang 25–30 Mio. Euro.
- Im ersten Halbjahr 2026 erzielte das Unternehmen 22,8 Mio. Euro Umsatz und 17,1 Mio. Euro EBT; das entspricht einem Umsatzplus von 5,6 % und einem EBT-Anstieg von 33,6 %.
- Das Ergebniswachstum basiert vor allem auf höheren Erträgen aus dem Co-Investment-Portfolio und einer stabilen Kostenbasis; zusätzlich werden weitere Beiträge aus Transaktions- und Projektgeschäft erwartet.
- Die Gesellschaft soll vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung und der Handelsregistereintragung ab September 2026 als „MPC Oceanic Group AG“ firmieren; der Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 erscheint am 3. September 2026.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei MPC Muenchmeyer Petersen Capital ist am 28.08.2026.
Der Kurs von MPC Muenchmeyer Petersen Capital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,06 % im Plus.
3 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5800EUR das entspricht einem Minus von -0,36 % seit der Veröffentlichung.
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