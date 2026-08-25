AMD auf der Überholspur: Jetzt wird es für Intel ernst

Gleichzeitig hob Raymond James das Kursziel von 565 auf 641 US-Dollar an, was über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 612,29 US-Dollar liegt, wie Daten von SeekingAlpha zeigen. Nach der Hochstufung legte die AMD-Aktie zeitweise mehr als 4 Prozent zu (Stand 17:45 Uhr MESZ).

Die nächste Runde im Duell zwischen AMD und Intel könnte bereits entschieden sein. Nach Einschätzung von Raymond James hat AMD das Potenzial, Intel im Prozessormarkt schon 2027 zu überholen. Die Investmentbank stuft die Aktie deshalb nun mit "Strong Buy" statt "Outperform" ein.

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AMD gewinnt Marktanteile

"AMD bietet die stärkste Kombination aus direkter Gewinnhebelwirkung, Positionierung im Rechenzentrumsbereich und Marktanteilsgewinnen", schrieb Analyst Simon Leopold am Dienstag in einer Mitteilung an Kunden. Das Wachstum werde AMD ermöglichen, Intel 2027 zu überholen, so Leopold.

AMD entwickelt und produziert Prozessoren für Computer, Server und Rechenzentren. Besonders die wachsende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und leistungsfähiger Rechentechnik treibt das Geschäft an.

Im zweiten Quartal überschritt AMD beim Marktanteil von x86-Prozessoren erstmals die Marke von 30 Prozent. Intel kam laut PCMag unter Berufung auf Daten von Mercury Research noch auf 69,7 Prozent. Der Abstand schrumpft damit weiter.

Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber

Raymond James sieht zudem einen deutlich größeren Markt auf AMD zukommen. Bis 2030 könnte der weltweite Prozessormarkt auf rund 201 Milliarden US-Dollar wachsen. Einen wichtigen Treiber sieht Leopold in sogenannten agentischen Systemen, also künstlicher Intelligenz, die zunehmend selbstständig Aufgaben ausführt.

Diese Entwicklung könnte laut dem Analysten zum "wichtigsten neuen Wachstumsmotor für den Prozessormarkt" werden.

Auch die Mehrheit der Wall-Street-Analysten ist optimistisch. Laut LSEG-Daten empfehlen 45 von 54 Analysten die AMD-Aktie mit "Buy" oder "Strong Buy".

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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