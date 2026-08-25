Dermapharm Holding - Aktie schießt in die Höhe +5,53 % - 25.08.2026

Die Dermapharm Holding Aktie kann am heutigen Handelstag um +5,53 % auf 42,00€ zulegen. Das sind +2,20 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dermapharm Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,00€, mit einem Plus von +5,53 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Dermapharm Holding Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -19,96 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +6,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,81 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dermapharm Holding +1,40 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

Dermapharm Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,44 % 1 Monat -0,81 % 3 Monate -19,96 % 1 Jahr +18,36 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Stand: 25.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,26 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen legen kräftiger zu als die Wall Street: Vor allem DAX, MDAX und SDAX überzeugen, während die US-Indizes nur mit verhaltenen Gewinnen nachziehen.

Um fast 5 Prozent verbessert sich der Umsatz bei Dermapharm im zweiten Quartal auf 285,2 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legt um 13,6 Prozent auf 75,8 Millionen Euro zu. Die Marge kommt somit auf 26,6 Prozent (Vorjahr: 24,5 Prozent). Vor …

Zuletzt sorgten vor allem Biotechnologie-Werte für Schlagzeilen, doch auch klassische Pharmaunternehmen wie Dermapharm befinden sich in einer guten Verfassung.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,76 %. Novartis notiert im Plus, mit +1,31 %. Sanofi notiert im Plus, mit +0,52 %.

Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar