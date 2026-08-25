SM Wirtschaftsberatungs startet freiwilliges Aktienrückkaufangebot
Die SM Wirtschaftsberatungs AG startet ein Aktienrückkaufangebot: Bis zu 60.000 eigene Aktien sollen erworben und anschließend eingezogen werden.
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- Die SM Wirtschaftsberatungs AG bietet ihren Aktionären den Rückkauf von bis zu 60.000 eigenen Aktien an – entsprechend rund 1,5 % des Grundkapitals.
- Der Angebotspreis beträgt 4,55 € je Aktie; das maximale Rückkaufvolumen liegt bei 273.000 €.
- Die Annahmefrist läuft vom 26. August 2026 bis zum 9. September 2026, 18:00 Uhr (MESZ).
- Der Preis von 4,55 € ergibt sich aus dem zuvor angekündigten Preis von 4,60 € abzüglich der inzwischen ausgeschütteten Dividende von 0,05 € je Aktie; wirtschaftlich bleibt das Angebot damit unverändert.
- Die zurückgekauften Aktien sollen ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss eingezogen werden, wodurch sich das Grundkapital entsprechend verringert.
- Die RCM Beteiligungs AG wird als Konzernmutter keine Aktien in das Angebot einreichen; die Kaufpreiszahlung soll voraussichtlich am 14. September 2026 beauftragt werden.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SM Wirtschaftsberatungs ist am 26.10.2026.
Der Kurs von SM Wirtschaftsberatungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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