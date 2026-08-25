Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gefallene Rohölpreise zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,33 Prozent auf 108,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,64 Prozent.

Die im Tagesverlauf immer weiter gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse. Im Blick bleibt die Lage im Nahen Osten. In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung das Land komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.