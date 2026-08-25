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    US-Anleihen

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    Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen legen wegen sinkender Ölpreise zu
    • Zehnjährige US-Rendite fällt auf 4,64 Prozent
    • Schwache US-Daten stützen die Anleihekurse
    US-Anleihen - Kursgewinne - Gesunkene Ölpreise stützen
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gefallene Rohölpreise zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,33 Prozent auf 108,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,64 Prozent.

    Die im Tagesverlauf immer weiter gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse. Im Blick bleibt die Lage im Nahen Osten. In ihrem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran will die US-Regierung das Land komplett von der Weltwirtschaft isolieren. Die neuen Sanktionen zielten darauf ab, jede potenzielle Einnahmequelle der iranischen Revolutionsgarden zu unterbinden, sagte US-Finanzminister Scott Bessent.

    Nach erneuten Gesprächen des Vermittlers Pakistan im Iran zeigt sich Islamabad aber zuversichtlich. Man habe "sehr positive und produktive Gespräche" mit Irans Präsident Massud Peseschkian geführt, schrieb der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi nach einem Besuch in Teheran auf der Plattform X. Allerdings kamen zuletzt immer wieder ähnliche Aussagen aus Pakistan, ohne das es tatsächlich Fortschritte gab.

    Zudem stützten enttäuschend ausgefallene Konjunkturdaten die Kurse etwas. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August eingetrübt. Der Indikator fiel schwächer aus als erwartet und sank auf den niedrigsten Stand seit Januar. Zudem sind die Verkäufe neuer Häuser im Juli deutlich stärker gesunken als erwartet./jsl/stw







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