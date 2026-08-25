Visa, Netflix, Coca Cola – Starke Marken schlagen Markt-Schwäche

Während der US-Markt derzeit leichte Ladehemmungen zeigt, bleibt das Musterdepot Markenwert Marathon unbeeindruckt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Keine fehleranfälligen Chip-Aktien im Depot, sondern konsequente Fokussierung auf hochprofitable Konsumgüter und globale Plattformen.

Während Tech-Giganten schwächeln, liefern defensiver Konsum und etablierte Supermarken derzeit genau die Rendite, auf die wir setzen.

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Unser kompaktes Angebot für Einsteiger – Markenstärke

In den vergangenen Wochen wurden wir gebeten unsere Abos stärker zu bündeln. Wir bieten ein Komplettpaket als Sommer-Aktionspreis an. Mit dem Code „Sommer26“ erhalten Sie das Jahresabo mit 26 Prozent Ermäßigung zu 444 Euro. Einfach bei „Gutschein“ eingeben. Hier geht’s zum Bestellformular.

Die Top-Performer der letzten zwei Wochen

Spotify (+10 %): Nach monatelanger Durststrecke feiert der Audio-Riese dank starker Quartalszahlen ein eindrucksvolles Comeback. Unser Call (WKN: GW1EBR) profitiert von dieser Wende direkt.

Netflix (+9 %): Die Aktie notiert weiterhin extrem fest. Der Einstieg von Star-Investor Bill Ackman stärkt das Vertrauen in den langfristigen Turnaround nachhaltig — perfekt für unseren Call (WKN: JZ9785) .

Coca-Cola & Monster Beverage: Defensive Qualität ist am Markt wieder gefragt. Monster glänzte im abgelaufenen Quartal mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 20 % . Beide Titel verbinden weltbekannte Markenmacht mit grundsoliden Unternehmenskennzahlen. Unser Call auf Monster (WKN: SX5K11) läuft exzellent.

Visa (+5 % auf Wochenbasis): Ein starker Wochenauftakt katapultierte die Zahlungsdienstleister an die Spitze der Indizes. Anleger setzen voll auf die Widerstandskraft der US-Verbraucher. Zusätzlich sorgt auch hier der Einstieg von Bill Ackmans Hedgefonds Pershing Square für Rückenwind. Wir sind über den Call (WKN: DQ9M9R) dabei.

Wie man von der Elektrifizierung der K.I profitieren kann, erklären die Experten von Goldman Sachs im Magazin...