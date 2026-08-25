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    Marktgeflüster

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    Trump, Bessent: Wieder Fake News, um Ölpreis und Zinsen zu drücken!

    An der Wall Street heute ein Zwischentag vor den Hauptereignissen dieser Woche: morgen die PCE-Inflationsdaten und vor allem die Nvidia-Zahlen - und am Freitag die Rede von Fed-Chef Warsh in Jackson Hole

    Trump und Bessent geben nicht auf: mittels von Pakistan gestreuten Fake News gelingt es, sowohl den Ölpreis als auch die Zinsen zu rücken. Zwar hat der Iran erneut klar gemacht, welche Bedingungen dafür erforderlich wären (die für Trump unannehmbar sind) - aber die hirnfreien Algorithmen haben wieder Kurs-Fakten geschaffen. China hat klar gestellt, dass man die Sanktions-Drohungen von Bessent ignorieren wird - wodurch die gestrige Pressekonferenz des US-Finanzministers vollends zur Farce geworden ist. An der Wall Street heute ein Zwischentag vor den Hauptereignissen dieser Woche: morgen die PCE-Inflationsdaten und vor allem die Nvidia-Zahlen - und am Freitag die Rede von Fed-Chef Warsh in Jackson Hole. Unterdessen schlägt Kanada bei den Zöllen gegen Trump zurück..

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    Das Video "Trump, Bessent: Wieder Fake News, um Ölpreis und Zinsen zu drücken!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Trump, Bessent: Wieder Fake News, um Ölpreis und Zinsen zu drücken! Trump und Bessent geben nicht auf: mittels von Pakistan gestreuten Fake News gelingt es, sowohl den Ölpreis als auch die Zinsen zu rücken.
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