Albemarle Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 25.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Albemarle Aktie. Mit einer Performance von -5,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Albemarle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 114,78€, mit einem Minus von -5,20 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Albemarle Verluste von -18,81 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +4,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,76 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Albemarle -2,23 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,37 % 1 Monat +18,76 % 3 Monate -18,81 % 1 Jahr +71,90 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 25.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,54 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.