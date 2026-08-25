net digital: H1 2026 bei Umsatz und EBITDA klar über den Erwartungen
Die net digital AG überrascht mit einem kräftigen Wachstumsschub: Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr 2026 liegen deutlich über den bisherigen Erwartungen.
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- Die net digital AG erwartet im 1. Halbjahr 2026 Umsatz und EBITDA deutlich über den bisherigen Prognosen.
- Der Umsatz stieg vorläufig auf rund 31 Mio. Euro, nach 13 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das EBITDA erhöhte sich auf voraussichtlich 3,1 bis 3,3 Mio. Euro, verglichen mit 1,3 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025.
- Die positive Entwicklung wurde von sämtlichen Geschäftsbereichen des Unternehmens getragen.
- Für das Gesamtjahr 2026 erwartet die net digital AG bislang einen Umsatz von 48 bis 53 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,7 bis 5,2 Mio. Euro.
- Der Halbjahresbericht soll im Oktober 2026 veröffentlicht werden; anschließend will der Vorstand die Jahresprognose auf Basis der finalen Zahlen überprüfen.
Der Kurs von net digital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,99 % im
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13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,750EUR das entspricht einem Plus von +2,74 % seit der Veröffentlichung.
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