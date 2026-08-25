Spielekonzern Ubisoft zieht ins House of Games
- Ubisoft wird erster Ankermieter im House of Games
- Ubisoft entwickelt künftig auf zwei Etagen Spiele
- House of Games bietet über 10.000 Quadratmeter
BERLIN (dpa-AFX) - Der französische Videospielekonzern Ubisoft zieht als erster Ankermieter ins House of Games in Berlin-Friedrichshain. Das kündigte die Wista Management GmbH als Betreiber des Hauses an. Der Mietvertrag soll am Mittwoch bei der Computer- und Videospielemesse Gamescom in Köln unterzeichnet werden. Das Unternehmen ist für Spiele wie "Assassin's Creed" bekannt.
"Das House of Games Berlin wird zum Zuhause für die Wachstumsbranche Games in der Hauptstadt. Mit Ubisoft Berlin als erstem Ankermieter sind wir einen entscheidenden Schritt weiter", sagte Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) dazu. Berlin sei längst die Games-Hauptstadt in Deutschland und auch in Europa ein führender Standort für die Branche und mit rund 3.300 Beschäftigten der größte Games-Arbeitsmarkt unter den deutschen Bundesländern.
Eröffnung des House of Games hat sich verzögert
Der Managing Director der deutschen Ubisoft Studios, Benedikt Grindel, sagte, mit dem House of Games entstehe ein einzigartiger Ort für die Games-Branche. "Die enge Vernetzung von Entwicklern, Start-ups und Institutionen schafft ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit, Innovation und kreativen Austausch." Ubisoft Berlin will dort auf zwei Etagen künftig Spiele entwickeln.
Die Eröffnung des House of Games war bereits für Anfang des Jahres angekündigt, hatte sich aber in die zweite Jahreshälfte verschoben. Ein genauer Termin ist bisher nicht bekannt.
In dem Backsteingebäude in der Rotherstraße in unmittelbarer Nähe zur Warschauer Brücke soll auf fünf Etagen mit mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche ein zentraler Standort für die Games-Branche unter anderem mit Büro- und Veranstaltungsflächen entstehen.
Das Haus wird vom Senat mit 4,6 Millionen Euro gefördert. Das LUX-Gebäudeensemble hat eine lange Geschichte. Die zwischen 1906 und 1914 errichteten vier Industriegebäude sind auch als Lampenstadt bekannt. Dort wurden rund acht Jahrzehnte lang Leuchtmittel produziert./ah/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UBISOFT Entertainment Aktie
Die UBISOFT Entertainment Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 5,456 auf Tradegate (25. August 2026, 18:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBISOFT Entertainment Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,22 %.
Die Marktkapitalisierung von UBISOFT Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 742,77 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UBISOFT Entertainment - 901581 - FR0000054470
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UBISOFT Entertainment. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Also ich habe mir tatsächlich Odyssey im Sale gekauft und ich muss sagen es macht wirklich Spaß. Deutlich mehr als Monster Hunter. Was ja überall gefeiert wird, was ich mittlerweile nicht nachvollziehen kann. Aber anderes Thema. Ubisoft kann durchaus Charaktere schreiben, eine tolle Welt erzeugen und hat gute Ideen. Ich denke das angeschlagene Image macht mehr kaputt als es gerechtfertigt ist. Auch das Metroid Prince of Persia war ziemlich gut. Wenn man ein wenig am Image schraubt und vielleicht noch eins, zwei neue Marken anstatt lauter Remakes und Fortsetzungen raushaut, sehe ich durchaus ein Turnaround. Ich bin in jedem Fall positiver gestimmt als noch vor ein paar Monaten. Generell ist es aber schwierig in der Branche allgemein derzeit.
Es gibt zwei Fälligkeiten, nicht eine
- Die Senior-Anleihe über 675 Mio. € ist bereits im November 2027 fällig
- Die OCEANE-Wandelanleihe über 470 Mio. € ist im November 2028 fällig
Das Problem ist eher: Refinanzierungen bei Unternehmen mit finanziellen Sorgen und angespannter Bilanz brauchen typischerweise 6-12+ Monate Vorlauf, um zu guten Konditionen an den Markt zu gehen. Je näher die Fälligkeit rückt, ohne dass ein Refi-Plan steht, desto teurer/schwieriger wird eine Anschlussfinanzierung – das ist eine sich selbst verstärkende Dynamik, die Anleihemärkte vorwegnehmen.
Der eigentliche Wedbush-Punkt war: Wenn Ubisoft die 2027er-Anleihe aus der Kasse statt durch Refinanzierung bezahlt, ist der Liquiditätspuffer für die 2028er-OCEANE danach viel dünner – und die hängt dann komplett davon ab, dass der versprochene FY2028-Cashflow-Turnaround pünktlich kommt.
AC Black Flag Remake ist ein voller Erfolg. 2. Mio. verkaufte Einheiten innerhalb von 24 Stunden; fast 100k gleichzeitige Spieler auf Steam (Bestwert). Und Ubisoft hört endlich auf Community Feedback.
Aber Ubisoft ist halt nicht AC only :)
Aber zumindest definitiv kein Pleitekandidat wie hier einige behauptet haben. Der Kurs sollte und muss eigentlich nun über 10 Euro liegen…