BioNTech Aktie gut behauptet +2,22 % - 25.08.2026

Die BioNTech Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,22 % auf 99,00€ zulegen. Das sind +2,15 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BioNTech Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,00€, mit einem Plus von +2,22 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von BioNTech einen Gewinn von +22,11 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die BioNTech Aktie damit um +23,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,06 %. Im Jahr 2026 gab es für BioNTech bisher ein Plus von +19,56 %.

BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,04 % 1 Monat +24,06 % 3 Monate +22,11 % 1 Jahr +2,53 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.08.2026, 19:34 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwächere Kursentwicklung von BioNTech gegenüber Moderna und die Erwartung eines deutlichen Anstiegs bei positiven Phase-3-Daten oder einer Zulassung. Diskutiert werden die hohe Liquidität von rund 17 Mrd. US-Dollar, Pipeline, Patente und ein möglicher Bewertungsabstand zu Moderna. Unsicherheiten bestehen wegen S+T, der NewCo, CureVac sowie möglicher FDA-Zulassung frühestens 2027.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

Informationen zur BioNTech Aktie

Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,79 Mrd. € wert.

Zuletzt sorgten vor allem Biotechnologie-Werte für Schlagzeilen, doch auch klassische Pharmaunternehmen wie Dermapharm befinden sich in einer guten Verfassung.

Der Forschungserfolg des Konkurrenten Moderna hat der BioNTech Aktie eine kräftige Rallye beschert. In wenigen Tagen kletterte der Kurs des Mainzer Biotechnologie-Konzerns von rund 93 Dollar bis auf 120,33 Dollar am Freitag, ehe im gestrigen …

BioNTech Aktie jetzt kaufen?

Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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