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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie fällt um -1,34 % - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um -1,34 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie fällt um -1,34 % - 25.08.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Die SAP Aktie ist bisher um -1,34 % auf 184,76 gefallen. Das sind -2,50  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,01 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +4,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -10,61 % erlebt.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,63 %
    1 Monat +31,89 %
    3 Monate +21,01 %
    1 Jahr -19,05 %
    Stand: 25.08.2026, 19:35 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursstärke der SAP-Aktie, mögliche weitere Anstiege bis etwa 250 Euro und erste Gewinnmitnahmen. Diskutiert werden zudem ein jüngstes Tief, eine mögliche, aber nicht belegte Gegenbewegung zu Siemens Energy sowie Vergleiche mit Kyndryl und Accenture. Fundamental gelten Cloud-Wachstum, steigende Gewinne und Cashflows als Stützen; zugleich wird die hohe Bewertung als rückschlaganfällig gesehen. Charttechnik und langfristiges Kaufen werden kontrovers bewertet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 226,83 Mrd. € wert.

    SAP SE: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: SAP SE / Share Buy Back SAP SE: Release of a capital market information 25.08.2026 / 16:38 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The …

    SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAP SE / Aktienrückkauf SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 25.08.2026 / 16:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

    Der Markt bleibt unter Druck


    Die deutschen Aktienmärkte haben eine schwierige Woche hinter sich. Steigende Ölpreise, Inflationssorgen und vor allem auch erheblich anziehende Anleiherenditen – Händler kommentierten dies teilweise als Ausverkauf am Anleihen-Markt – belasteten die …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,43 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,60 %. ServiceNow verliert -0,68 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,12 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -1,46 %
    +4,63 %
    +31,89 %
    +21,01 %
    -19,05 %
    +48,89 %
    +49,70 %
    +141,62 %
    +1.153.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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