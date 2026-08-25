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    Besonders beachtet!

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    Plug Power Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 25.08.2026

    Am 25.08.2026 ist die Plug Power Aktie, bisher, um +3,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Plug Power Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 25.08.2026
    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

    Plug Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Plug Power Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,52 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Plug Power Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9342, mit einem Plus von +3,52 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei Plug Power konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -43,50 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -3,35 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Plug Power einen Anstieg von +10,01 %.

    Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,35 %
    1 Monat +0,28 %
    3 Monate -43,50 %
    1 Jahr +30,33 %
    Stand: 25.08.2026, 19:35 Uhr

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,73 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, NEL ASA und Co.

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,40 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +0,73 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +2,24 %.

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    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    +3,94 %
    -3,35 %
    +0,28 %
    -43,50 %
    +30,33 %
    -74,99 %
    -91,54 %
    +25,01 %
    -96,92 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81
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